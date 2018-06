Otázka na víkend: filmové hlášky

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Některé české filmy a pohádky jsou nesmrtelné. Která hláška z nich se vám vybaví jako první?

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Jan Vraný

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

„Nebudeme se pouštět do větších akcí“ to není jen hláška moje, ale kolegů, co se mě snaží odradit od nových ambiciozních projektů. Takže už mám i proti hlášku: „STS Chvojkovice-Brod. Nó, docela slušnej oddíl - napiš ho do dvojky!“ Je až neuvěřitelné, jak zlidovělé hlášky odlehčí atmosféru. Jakoby bychom si na chvíli odskočili do kina, uvědomili si, že spolu zažíváme spoustu srandy a nálada se sama zvedne.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Bez zaváhání: „Nenechte prchlivost cloumati svým majestátem“ nebo „Nejsme leckdo“ nebo „Jedno vejce nebo dvě vejce jsou tři vejce“. Samozřejmě jsou všechny z úst Jana Wericha a z pohádek Císařův pekař a Byl jednou jeden král.



FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

První se mi vybavila hláška: „To kyselo je moc kyselý!“ z Krkonošských pohádek, ale hned vzápětí naskočila nesmrtelná věta: „Vy nás teda zásobujete, pane Karfík!“ Ale to bude asi tím, že mi při sledování záznamu nedávného novinářského trenko - brífinku na Hradě vyvstala na mysli zcela spontánně.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Hlášek je víc, určitě vedou filmy od dvojice Svěrák + Smoljak: Zřejmě slušnej oddíl… Kolik třešní, tolik višní… To je ale pěkná půdička, tady se mi to bude věšet… Máňa říkala, že to není směroplatný… Jeď do Pelhřimova a prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš… A samozřejmě ty Pelíškovské: Nikdy, nebo navždy… Dávám bolševikovi rok, maximálně dva!… Proletáři všech zemí světa, vyližte si pr*el…, to vše v různých obměnách a s využitím kontextu. Filmových hlášek jsou stovky a s trochou nadsázky by se člověk mohl dorozumívat jen s jejich pomocí. Raději tedy méně a trefně, čeština je bohatá.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Je to vlastně rada ve filmu z dílny Spolku přátel vzduchoplavby, která mě přivedla k mnoha dobrodružným situacím nejen ve vzduchu. Z úst pana učitele Stíva tam zaznělo. „Lepší mrtvej frajer než živej srab…“