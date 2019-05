DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Podle mě je to umělé vytvořené předvolební téma. Kdo se dlouhodobě zajímá o zdraví, dobře ví jaký je rozdíl mezi zeleninou z farmářských trhů a tím co nabízí hypermarket za levno. Dobrou volbu u uren, milí čtenáři.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Já se snažím vypěstovat, co se dá a kupovat české potraviny. Ale rozdíly vnímám a byla bych ráda, kdyby místo slibů došlo na účinnou akci. Komplikuje to osobní zainteresovanost některých politiků.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Více mi vadí nízká kvalita potravin, ale řešení se nabízí pro oba problémy. Dávejme přednost místním výrobcům před dovozem, kupujme méně jídla s vyšší kvalitou a dobře plánujme nákupy. Výborné jsou i recenze v pořadu A dost na Streamu.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

To je poměrně složitá problematika. Určitě by pomohla rozumná legislativa, časté kontroly, citelné sankce a jejich vymahatelnost, spotřebitelská osvěta, vyšší životní úroveň, kdy lidé nejsou nuceni poptávat nejlevnější zboží atd. atd. Anebo jít českou cestou: celý zemědělsko-průmyslový komplex soustředit do jedněch rukou, pardon, do jednoho svěřenského fondu, a mít tak výrobu všech potravin zcela pro kontrolou. Pak bude např. obsah masa v párcích všude úplně stejný, nejlépe tedy žádný.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Pěkný šlendrián to je. Jediná útěcha pro Čecha, že na to můžeme nadávat u piva, to máme na světě nejkvalitnější…