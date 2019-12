DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ještě na základní škole jsem věřil na Ježíška, pak přišlo prozření a začalo mé ateistické období. Na střední jsme se zase dostal k bibli, uvěřil v Ježíše a dal se pokřtít. V dnešní době už nepíšu dopisy, ale seznamy ode mne Pán Bůh dostává nejsou na něm hračky, ale jména lidí, kteří potřebují Jeho dotek.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Moje důvěra k Ježíškovi přetrvává dodnes. Proto mu vlastně celoročně posílám malá přání a objednávky, které on z velké většiny plní. Trochu se bojím hmotných darů 24. prosince. Myslím, že v nich Ježíšek nemá prsty, a učím se z nich za každou cenu radovat.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Kdy přesně jsem přestal věřit na Ježíška, už si nepamatuji, ale muselo to být někdy v první nebo druhé třídě. Děsně mi pak záleželo na tom, aby dárky byly hodnotné a smysluplné. V páté třídě jsem třeba z ušetřených peněz koupil rádio do kuchyně. Stálo asi 350 korun a byla to tehdy docela suma, šetřil jsem na to celý rok.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Jak jako „jak dlouho jste věřili?“ Co je to za otázku? Na Ježíška věřím dodnes, však kdo jiný by nosil dárky, když já žádné nekupuji a přece tam vždycky jsou… A to nejen o Vánocích. Přeji všem čtenářům i tvůrcům Orlického deníku klidné svátky, hodně štěstí, zdraví a víry v dobré věci a dobré lidi.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Jak myslíte „Jak dlouho věřili“? Ježíšek snad není???