Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Bez diáře ani ránu. To je motto tisíců Čechů a Češek, je i pro vás diář či kalendář nepostradatelný parťák?

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Ano, nepostradatelný. Díky němu se mi nestane, že si se snoubenci naplánuju svatbu v době, kdy jsem na konferenci v zahraničí, nebo nekoupím rodině lístky do kina v době, kdy babička slaví výročí. Máme diáře v mobilech a vzájemně si je s nejbližšími lidmi sdílíme. Papírový diář tuto výhodu nemá.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Dnes ráno (ve čtvrtek, pozn. red.) jsem jeden dosti obtloustlý zakoupila, protože Ježíšek se letos v tomto směru nepochlapil. Používám ho ve škole a na záznamy různých dalších aktivit. Většina stran je popsaná až na dno. Soukromý kalendářík mám v kabelce, ten je tenký, protože se opírá o pomoc připomínek v mobilu. A stále používám upomínkové lístečky, které řeší to nejaktuálnější a dokazují, že jsem již staršího data. Babi, lidé moderní doby vše řeší elektronicky!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Není, ale mám obavu, že na základě tohoto veřejného vyjádření dostanu někde „sodu“ . Protože jde de facto o přiznání důvodu, proč nejednou nestíhám. Na druhou stranu neurologové varují před mobilními aplikacemi a diáři, které za nás myslí, protože tím degeneruje schopnost naší paměti.

S tím souhlasím, snažím se tedy být dochvilný, ale především tolerantní vůči těm, co jako já občas mívají při tréninku mozku zpoždění. Díky všem, co to dokáží přejít s úsměvem i u mě.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Diář je pro mě naprosto nepostradatelný v práci a úplně nedůležitý ve chvílích odpočinku. Mám to takto striktně rozdělené a nejsem rád, když musím cokoliv doma plánovat. Na druhou stranu v práci bych bez diáře zkolaboval, některé věci se plánují mnoho měsíců i roků dopředu. Malá reklama: Už čtvrtstoletí používám měsíční plánovací kalendář z hořovické tiskárny, ten je nejlepší!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Kdo má doma paní Šnajdarovou, diář nepotřebuje…