DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

V pondělí mi přátelé z Ukrajiny vysvětlovali proč nepoužívají SMS stejně jako Češi: Vždyť u nás na Ukrajině máme za 70 korun neomezená volání a neomezený internet. Těžko říct, proč to nejde i v ČR. Nicméně paní Nováková a její teorie je teď velmi populární na sociálních sítích a to je dobře, že se dokážeme stále bavit.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Dobrá rada nad zlato. Kdo chce zlevnit plyn, ať hodně topí! Mě by spíš zajímalo, co paní ministryně a ministerstvo udělá pro rychlé srovnání ceny dat u nás s průměrem Evropy.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Také jsem se pobavil a nejvíce tím, jak tvrdošíjně paní ministryně odmítala pochopit, že lidé budou data více využívat, pokud budou levnější. Nejlépe si pak podle mě z ministryně vystřelil karikaturista Miroslav Kemel, když jí vložil do úst větu: „Chcete dostat ANO z politiky?! Víc ho volte!“ Onu zvláštní logiku paní Novákové to nepostrádá.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Asi to napadlo mnoho diváků, když se na paní ministryni dívali – čeho je vlastně ministryní? Vlády nebo mobilních operátorů? A ještě se durdí, že to bylo vytrženo z kontextu. Bylo, dokonce osmkrát… Škoda, že ve vládě nesedí lidé, kteří umí říct „Spletla jsem se“. Národ jsme šikovný, jen nám vládnou nemehla… Kdo to jen říkal? ANO, už si vzpomínám!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Drahé je spíše víno, to bych zlevnil, je v něm pravda. To se o všech informacích získaných z dat do mobilu rozhodně říci nedá… Ovšem s konzumací také příliš nepřehánět, to by se pak Vašim radám mohli lidé smát!