DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

Nouzový stav v této podobě je přiměřený, v minulosti v době morových nákaz se také lidé drželi v izolaci a spousta věcí šla stranou – vše se pak vrátilo k normálu. Jen ať nám téma koronaviru neukradne pozornost k důležitějším tématům: péčio vlastní zdraví a rozvoj, kvalitnímu času s rodinou, podpoře potřebných kolem nás a zájmuo věci veřejné, konkrétně teď – volby do krajských zastupitelstvech. Právě hejtmanství jednotlivých krajů byla v minulé vlně nákazy mnohem akčnější nežli naši ministři v Praze. Takže: roušku nasadit a vyberte ty nejlepší.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

S Markem Ebenem recituji (raději nezpívám): „Já se v tom nevyznám, já se v tom neorientuji…“ Kde je koncepčnost a zdravá úvaha? Prvňáci vesele chodí denně do základní školy a do družiny v počtu nad 20, do ZUŠ nesmějí ty samé děti v počtu 10 na 60 minut jednou týdně. A většina žáků chodí na individuální výuku jen s učitelem. V roušce nebo na bezpečnou vzdálenost. Nerozumím tomu.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie,Lanškroun

Nejsem nadšen, ale ani výuka v roušce není ideální. Pravda, pořád lepší než distanční forma. Tu jsem si na jaře vyzkoušel a pokud mám za cíl žáky neošidit, je to perná lopota. To se zvládne. Pravidla respektuji, jen mě pan Prymula nepřesvědčil, že to dohromady dává smysl. Bazény ano, muzikál ne? Nerozumím.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Neříkám nic. Mám zavřená ústa, abych nespolknul koronavir. Také mám zavřené oči, abych mrkáním nevířil aerosol s virem. Vlastně vůbec nedýchám, nechci totiž zašpinit roušku. Je to tak v pořádku, pane plukovníku? Ale teď vážně: Myslím na všechny, kterým tato situace přináší těžkosti, ať už zdravotní, pracovní, finanční a podobně. Doufám, že ta drakonická opatření přinesou brzy výsledek a úlevu všem, kteří trpí.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Mohli by ještě zakázat zpívat kohoutům, abych se při tom všem mohl alespoň vyspat…