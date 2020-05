DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Tyhle změny, vynucené zákonem - byť myšlenka je dobrá – často nedopadají dobře. Trh je tažen spotřebou, takže se potřebujeme obrátit na kupující: Nevadí vám, že tohle ovoce bylo celé týdny zavřené v kontejnerech s umělou atmosférou? Jste ochotni počkat na jahody do jara ? No a pěstitelé, naši zemědělci, musí vědět, že se jim víc vyplatí zasít čočku, nežli řepku, to je věc nastavení dotací. Až nakonec bych dal doporučení prodejcům.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Trochu rozporuplný. Velmi ráda podpořím české farmáře a souhlasím s tím, že většina námi konzumovaných potravin by měla jít z naší produkce. Už jen proto, že nejzdravější pro člověka jsou potraviny pocházející z oblasti, kde žije. Ale obávám se, že se s tím svezou i velké firmy, a kdo ví, jestli nejde hlavně o ně!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Na jednu stranu to zní dobře a principielně je to správné. Ale jsme otevřenou ekonomikou a platí určitá pravidla vůči okolním zemím v rámci Evropské unie. A to nelze opomenout. Myslím si, že je lepší podporovat šetrný typ zemědělského hospodaření v české krajině na menších farmách než apriori české zboží. To si musí najít svou cestu k zákazníkům především kvalitou a příběhem, který lidi osloví.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Když režisér Miloš Forman natáčel v Praze film Amadeus (1984), byl u toho také slavný producent Saul Zaentz. Jednou se jel podívat na natáčení a viděl u obchodu velkou frontu. Ptal se řidiče, proč tam v té frontě lidé stojí. „Přišly banány“, zněla odpověď. Chvilka ticha. „To bych si je radši koupil“, odtušil socialistické reality neznalý Američan. – Možná se Vám zdá, že tato historka s otázkou nesouvisí, stačí ale zaměnit banány za jablka nebo brambory a povinný podíl nás vrátí tam, kde jsme byli. Je to šílený nápad.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

85 % dobrý, ale výš bych nešel, takový český pěstitel ananasů nebo oliv či chovatel sardinek by nemusel stíhat dodávky…