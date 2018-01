Otázka na víkend: Čapí hnízdo

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Na začátku roku je na scéně opět Čapí hnízdo. Politici usilují o zprávu Olaf a ministerstvo financí navrhuje projekt spjatý se jménem premiéra Andreje Babiše vyjmout z evropského financování. Mělo by se tak stát?

Farma Čapí hnízdo na Benešovsku. Foto: Jiří Pšenička

DAN DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Asi podobně jako ostatní čtenáři neznám obsah zprávy OLAF, ale slyšel jsem na vlastní uši mnoho lží z úst pana Babiše. Pokud to vadí Bruselu, je to dobře. Mě ale mrzí, že na českých náměstích nejsou protestní shromáždění naštvaných Čechů. Vždyť tento pán, bez ústavou předepsaného hlasování o důvěře, sestavil vládu a obsadil ministerstva svými lidmi. Snad se to brzy změní, defenestrace zkorumpovaných státních úředníků jsou přeci českou tradicí.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Žádat o evropské dotace není jednoduché. Vím to jako zastupitel i jako organizátor partnerských evropských projektů. Přála bych si, aby celá kauza byla objektivně prošetřena, zpráva OLAF zveřejněna a abych si mohla být jistá, že pro premiéra platí stejná pravidla jako pro ostatní žadatele. Mělo by to být v jeho vlastním zájmu. V přístupu k celé věci mě zatím zklamal a nečekám žádný zvrat. Obávám se, že odejmutou dotaci zaplatí všichni občané této země.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Myslím, že by se toho „mělo stát“ mnohem více. Už ze základních indicií je zřejmé, že šlo o nějakou formu „vyčůranosti“, jak dosáhnout v Agrofertu na peníze, na které neměl mít nárok. Ač je možné, že se nakonec pravý viník „nenajde“. Z principiálního hlediska je to lumpárna, za kterou nese minimálně morální odpovědnost Andrej Babiš. Jeho přístup politickou kulturu posílá někam do středověku.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Správně by mělo v otázce být „Opoziční politici usilují o zprávu Olaf“, fanklub pana Babiše se to snaží samozřejmě uklidit a zamést. Ale to se nepodaří, je to velká kauza a v Čechách se nic neutají, už teď jsou postupně zveřejňovány některé části zprávy. Každopádně by to mělo dojít k soudu, premiér vlády bez důvěry snad důvěřuje naší justici. A jestli to vyjmout z evropského financování a tím pádem zaplatit 50 milionů z českého rozpočtu? No nevím, když si představím, kolik by za to mohlo být koblih… :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Pevně věřím, že žijeme v právním státě, kde sice platí presumpce neviny, ale pokud prokazatelně dojde k porušení pravidel, pak padne komu padne. A pokud pan Babiš nebude mít na splacení nějaké své pohledávky, může se vzhledem k jeho zásluhám o stát vyhlásit veřejná sbírka. Třeba plastových víček…