Otázka na víkend: bystření mozku

Pardubice - Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš… Každý se snaží vyvarovat toho, aby se mu to nestalo! A co teprve třikrát? Tento „husarský“ kousek se povedl pardubickým basketbalistům. Ve třech sériích play off vždy prohráli úvodní zápas, čímž ztratili výhodu začátku v domácím prostředí. Do třetice si ale dovolili velký přepych v podobě dvou nezdarů v hale Dašická.