Mladík chodící naboso byl vykázán z MHD. Je to omezení jeho práv? A dovedete si představit chodit naboso?

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Dokážu si představit, že by před 100 lety v novinách vyšla anketa: Děti budou od jednoho roku nosit botičky. Komu rodiče nekoupí vhodné boty, bude rodičům odebrán. Co je přirozenější stimulovat tisíce nervových zakončení v chodidlech chozením naboso, nebo uzavřít nohu do plastové boty na celý dlouhý den? Za mě velký respekt všem, kdo se otužují tímto způsobem.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Já chodím naboso jen na zahradě v trávě. A ráda. Jinak potřebuji pevnou půdu pod nohama v podobě podrážky i doma. A bosochodci? Pokud čímkoli neobtěžují okolí, nechala bych je žít. Správný kos chodí bos!



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Zdá se, že někdo může vzít doporučení lékaře na zpevnění klenby až příliš vážně, ale že by nemohl jet autobusem bosky? To asi omezuje jeho práva, pokud povinnost obuvi není vysloveně uvedena v přepravních podmínkách. Sám chodím bez bot rád, ale jen při cvičení, doma na trávě nebo po písku na pláži, pokud moc nepálí.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Pokud nohy splnily základní hygienický standard, projevil bych nadhled a z MHD mládence nevykazoval. Jestli je to omezení jeho práv, to nevím, ale právníci si o tom jistě rádi podiskutují a tak za tři až pět let budeme mít na tuto věc jasný právní názor. Přesněji řečeno tolik právních názorů, kolik bude těch právníků, možná i víc… :-) Naboso chodím rád v takovém prostředí, kde nehrozí žádné píchání či bodání, v tom jsem trochu slečinka.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Pokud vykročí správnou nohou a nebudou se u toho zapalovat lýtka, nemám nic proti. Třeba to někomu vytrhne trn z paty…