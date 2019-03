DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ti, co mě napálili, považovali žertík za povedený. By jsem na služební cestě a chlapi měli zatím připravit k opravě klenbu v Bratrském sboru, nejstarším domě ve městě. No a večer mi poslali SMSku, že klenba začala praskat, tak že ji strhli, ale že to nevadí, že tam dají sádrokarton… A pak si vypnuli mobil a šli spát. Zato já jsem nespal celou noc. Ráno se ukázalo, že si dělali legraci a stropy jsou v pořádku.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

V dětství. Vsadili jsme se s kamarádem, že přijde v plavkách na koledu a přitom bylo jen pár nad nulou. V pondělí se však přes noc udělalo parno a plavky byly zcela na místě. Sázku vyhrál a my měli po žertíku.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Kam mi paměť sahá, v mém okolí se aprílové žertíky nějak nevedou. Skoro mám pocit, že je to mýtus, který se z nějakých důvodů drží při životě. Každopádně si s chutí přečtu zkušenosti jiných. Mě osobně aprílem vyvedlo z míry párkrát jen počasí.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Dlouho mě nikdo nevyvedl aprílem a ani já jsem nikoho nenachytal, tedy na otázku nemůžu odpovědět kladně. A klidně to tak může zůstat, nepovedené žertíky nijak nevyhledávám. Pokud by se ovšem podařil nějaký povedený…

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Jelikož jsem dětství prožil na Slovensku, užil jsem si mnoha žertíků, vtipných i nepovedených. Tam totiž mají apríl celý duben…