Líbí se vám exotická jména v češtině? Jste příznivci, nebo odpůrci přechylování?

Ilustrační foto. | Foto: Bübchen

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Možná budou nová jména, která nám dnes zní exoticky, za pár desetiletí běžná. Každý z nás neseme otisk své doby. Moje maminka se narodila za války, a tak se jmenuje Hildegarda. Moje babička se narodila za první republiky, tak je Emílie. Zato můj syn se jmenuje Tim – donedávna nebylo možné ho ani najít v kalendáři. Takže ano, mám rád změny. A odmítání přechylování k tomu patří. Jméno je součástí identity, proč by nám měl někdo nutit pravidla minulého století ?

LUDMILA MAREŠOVÁ KESSELGRUBEROVÁ

středoškolská učitelka, Česká Třebová

Extravagantní exotická jména mi zavánějí touhou po exkluzivnosti, a ta je mi – v této laciné podobě – trochu k smíchu. Sama mám nejradši starobylá, zajímavá a neotřelá jména z českého prostředí. Moc se mi líbí Salomena, česká varianta biblické Salome. V 18. století jich byla plná Česká Třebová, dnes docela vymizely. A přechylování je v češtině moc důležité, u cizích jmen totiž bez koncovky vůbec nepoznáte, jde-li o muže, nebo ženu.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Některá cizí jména se mi líbí a některá nikoliv, stejně to mám u jmen domácích. Nejdůležitější se mi zdá určitá uměřenost a schopnost přihlédnout k celkovému vyznění jména a příjmení. Poněkud nešťastné jsou kombinace jako Eulálie Kadrnožková, Issabelle Pažitková apod. Když se to někdy sejde, je o zábavu skutečně postaráno: Nora Zajícová, ul. Polní, Králíky. Ohledně přechylování jsem nemilitantním příznivcem, ať si s příjmením dělá každý (každá), co chce. Mně se líbí Smetanová, Bakalová, Svobodová atd. Chápu ale praktické důvody u žen, které bydlí v zahraničí nebo hodně cestují, případně jsou známé ve světě sportu (Kateřina Emmons). Celou problematiku upravuje např. internetová jazyková příručka – a je to hodně dlouhé…

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Vždycky jsem byla zastáncem krátkých a českých jmen. Ale chápu rodinné tradice i módní vlny. Nechápu snad jen spojení ryze českých příjmení s exotickým křestním jménem. To pak nezbývá než doufat, že si Genevieve Vomáčková vezme někoho jiného než Kratochvíla. Na přechylování jsme zvyklí a mnohdy odkázáni v rámci správného pochopení významu sdělení. Náš jazyk to často ani jinak nezvládne (Williams porazila Bouchard – kdo koho porazil?).

MARTIN VÍDENSKÝ

vlakvedoucí osobních vlaků, básník, Letohrad

Asi budu působit poněkud konzervativně a staromódně. Český kalendář nabízí dost pěkných křestních jmen a osobně jsem toho názoru, že české děti by měly dostávat česká jména. Exotická křestní jména mohou ve spojení s českým příjmením působit poněkud komicky a samotného nositele to může v jistém věku přivést do rozpaků (ani Čech, ani cizinec). A co se týče přechylování, myslím si, že k češtině prostě patří a umožňuje nám ihned rozpoznat rod, tedy zda jde o muže (chlapce), či o ženu (dívku).