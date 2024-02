Na Orlickoústecku je stále řada míst, kterým se kolemjdoucí raději vyhnou nebo odvrátí zrak. Orlický deník se na problematické lokality zaměřil. Chátrající domy v centru, nebezpečné lokality, děravé silnice nebo třeba cyklostezky končící v poli? Zeptali jsme se i čtenářů na sociálních sítích. Nejčastěji zmínili silnici z Ústí nad Orlicí do Letohradu a staré koupaliště v České Třebové. Zjišťovali jsme, jaká je jejich budoucnost.

Chátrající mlýn v Žamberku | Foto: mapy.cz

Rozbitá silnice II/360 z Ústí do Letohradu leží v žaludku řadě čtenářům. “To je tankodrom, už se s tím musí něco dělat,” zaznělo od Ludmily Bláhové, která po této silnici jezdí každý den do práce. Silnice se nového asfaltového krytu měla dočkat až v roce 2025, nejsou totiž peníze. Dobrá zpráva je, že se ledy pohnuly a začne se na části komunikace pracovat už letos, jak potvrdil Pardubický kraj, kterému silnice patří.

Rekonstrukce silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem nakonec začne ještě letos, nejprve se ale chystá oprava výtluků.

"Celou komunikaci nebylo možné zahrnout mezi projekty financované z evropských fondů, a proto musíme opravy dělat postupně z vlastních zdrojů podle toho, který úsek je technicky v nejhorším stavu. V letošním roce chceme začít s prvním úsekem od kruhového objezdu v Ústí nad Orlicí až po železniční přejezd u Černovíru. V roce 2025 bychom rádi, pokud to finanční situace dovolí, realizovali navazující úsek až po Lanšperk,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Silnice nenechává chladným ani senátora a starostu Letohradu Petra Fialu. “Rozumím roztrpčení řidičů nad stavem silnice II/360 v úseku Letohrad – Ústí nad Orlicí, o jejíž rekonstrukci se mluví již opravdu dlouho. Dobrou zprávou je, že se její rekonstrukce začne letos prvním úsekem, a to v intravilánu Ústí nad Orlicí po železniční přejezd na výjezdu z Ústí. Rekonstrukce celého úseku do Letohradu bude finančně velmi nákladná, proto se kraj logicky rozhodl ji řešit po etapách. A já věřím, že další etapy ve směru k Letohradu budou průběžně následovat tak, aby tato frekventovaná silnice byla do pár let v řádném stavu. Musím ale připomenout, že náš kraj bohužel doplácí na špatně nastavené rozpočtové určení daní, kdy oproti většině ostatních krajů je podfinancován. I to je jeden z důvodů, proč se nedaří dávat silnice do pořádku tak, jak by si mnozí přáli a silnice zasloužily,“ vzkázal Petr Fiala.

Mezi další zanedbaná místa na Orlickoústecku, která čtenáři zmiňovali, patří staré koupaliště v České Třebové. “Hrozná škoda, tolik vzpomínek a teď je z toho taková ruina, smutné,” postěžoval si Milan Kratochvíl, který se v České Třebové narodil. Podle mluvčího České Třebové je lokalita bývalého koupaliště i nadále předmětem debat ve městě. Lidé mají na toto místo řadu vzpomínek a oprávněně tak s nostalgií připomínají časy, kdy plovárna fungovala.

Míst v okresu, která občanům vadí, je celá řada. Mezi "ostudami" okresu se ocitl například také rozpadlý mlýn u železného mostu v Žamberku nebo zdejší chátrající bývalá pekárna v Nádražní ulici. V Ústí nad Orlicí zazněl také podchod k nádraží nebo cyklostezka z nádraží k aquaparku. Na všechna ostatní místa se zaměříme v dalším pokračování seriálu Ostudy okresu.

“Pravdou je, že během desítek let, kdy bylo koupaliště mimo provoz, celý areál zchátral a v roce 2018 muselo dojít k demolici objektu bývalé restaurace a převlékáren. Dnes zde původní účel připomíná pouze samotný bazén a několik dalších betonových prvků v jeho bezprostředním okolí,” přiznal mluvčí České Třebové Jiří Holý. Obnova koupání v Křivolíku by město vyšla na nemalé finanční prostředky spojené se samotnou investicí i následným provozem.

Zdevastované koupaliště v České Třebové.Zdroj: Dana Pokorná

V současné době se Česká Třebová primárně zaměřuje na projekty, jako je rekonstrukce objektu bývalé svářečské školy pro účely městské knihovny, výstavba nového pavilonu domova pro seniory, opravy místních komunikací a vzhledem k havarijnímu stavu některých částí současného krytého bazénu bude muset město v dohledné době řešit také jeho rekonstrukci.

“Samozřejmě se chceme v budoucnu zabývat také lokalitou bývalého koupaliště, které při současném stavu našemu městu nedělá dobrou vizitku, ale bude potřeba za tímto účelem najít konsenzus na smysluplném a finančně dostupném řešení, jak místo opět učinit veřejně prospěšným pro všechny obyvatele našeho města,” dodal Holý.

