Oslavy republiky přinesou i překvapení

Pardubický kraj - Města v regionu chystají mnoho akcí, kterými připomenou 100 let od vzniku ČSR.

U památníků proběhly vzpomínkové akty Foto: DENÍK/Iva Janoušková

Koncerty, dobové akce, ohňostroje, nové pomníky i utajovaná překvapení. Oslavy 100 let od vzniku samostatného Československa potrvají v kraji celý rok.

Ústí nad Orlicí chystá k jubileu sérii akcí. Vše bude gradovat 28. října slavnostním koncertem v Roškotově divadle. „Už teď mohu prozradit perličku a tou je Oustecká staročeská pouť, která se odehraje v prvorepublikových kulisách,“ říká starosta Petr Hájek.

Znamená to, že do Ústí nad Orlicí už nepřijedou klasické pouťové atrakce, na které v posledních letech často zaznívala kritika. V plánu jsou trhy, řemesla, pouliční divadlo, hudební produkce, ale i pouťové atrakce, ovšem ve stylu první republiky. Kulatiny republiky připomene i 60. ročník Kocianovy houslové soutěže a 13. ročník festivalu Kocianovo Ústí, jehož uměleckým ředitelem je houslový virtuos Pavel Šporcl.

Plánují překvapení

Tajemství halí přípravy oslav v Lanškrouně. „Chystáme oslavy republiky v rámci 50. ročníku Lanškrounské kopy a městských slavností. Během kopy plánujeme překvapení pro občany, které ještě nemohu prozradit. V říjnu se pak uskuteční tradiční slavnostní koncert,“ prozrazuje lanškrounský starosta Radim Vetchý.

Hned několika akcemi si sté výročí připomenou ve Svitavách. „Proběhnou přednášky v muzeu k výročím událostí let 1918, 1938, 1948 a 1968. Dále to bude tematický historický program na pouti ke sv. Jiljí k roku 1918 nebo výstava Svitavské století - proměny města za posledních sto let. Plánujeme také každý měsíc zveřejnit Série Naše osmy,“ vypočítává tisková mluvčí Lucie Macášková.

Nový pomník?

Město se rovněž podílí na přípravě společné výstavy s pracovním názvem Rok 1918 v Pardubickém kraji, která se bude konat ve Smetanově domě v Litomyšli. „Zde budeme mít zařazené dva tematické panely a katalog fotografií,“ dodává Lucie Macášková.

Mimo to město v současné době zvažuje formu trvalého připomenutí výročí pro další generace. Podle informací, které město dosud zveřejnilo, se má jednat o nový pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Dvojí výročí budou slavit v Letohradu. „V letošním roce si připomínáme dvě výročí, a to vznik ČSR a 710 let od první zmínky o městě Kyšperk, nyní Letohrad,“ přibližuje Magdalena Navrátilová, vedoucí odboru školství a kultury v Letohradu. K výročí republiky chystají ve městě velkou výstavu Z velké války do republiky aneb válečná léta a první republika v Kyšperku. Následovat bude v říjnu slavnostní koncert. K výročí první zmínky o městě připravují rekonstrukci historické bitvy ze 17. století.

Osmičková výročí

Ohňostrojem vyvrcholí sláva ve Vysokém Mýtě. „Oslavy výročí 100 let republiky se ve Vysokém Mýtě uskuteční 27. října. Po pietním aktu u mohyly v Jungmannových sadech bude následovat lampionový průvod a kulturní program zakončený ohňostrojem na náměstí Přemysla Otakara II. Očekáváme jako tradičně účast tisíců lidí,“ sdělila mluvčí města Marie Lněničková.

V muzeu chystají přednáškový cyklus Osmičky nejen u nás v Mýtě. Kromě toho regionální muzeum připravuje řadu výstav, mimo jiné Zlaté české… ruce i století. Expozice představí české a československé technické unikáty. Další výstavy se dotknou osmičkových výročí událostí let 1948 a 1968. Vysoké Mýto si navíc letos připomíná 25. výročí velké demonstrace za odchod sovětských vojsk z města.

Výročí samostatného československého státu připomene i řada výstav. „K jubileu budeme směřovat srpnovou výstavu v synagoze Architektura ve službách první republiky, kterou zapůjčíme od Národního památkového ústavu Pardubice. Panely budeme prezentovat také s vazbou na prvorepublikové stavby v Jevíčku – Masarykovu léčebnu, stavební projekty společnosti Mackerle Jevíčko a další,“ přibližuje jevíčský místostarosta Miroslav Šafář. V září u příležitosti Dnů evropského dědictví 2018 plánuje radnice nainstalovat v bývalé sýpce nebo v synagoze tematickou výstavu dobových fotografií a textů ke vzniku ČSR a návštěvě prezidenta Masaryka v Jevíčku v červnu 1929.

Tematickou výstavu chystá muzeum v Poličce. Expozice „1918 - 2018 významná výročí s 8“ představí významná výročí let 1918, 1938, 1948, 1968, 2018, a to vše s provázaností na poličské události.

Oslava se Slováky

V mezinárodním duchu se ponesou oslavy v Moravské Třebové, a sice na festivalu Dny slovenské kultury, který se z tradičního dubnového termínu přesune na červen. Ve městě plánují odhalení obnoveného pomníku padlým v 1. světové válce. „Chystáme výstavu, co se dělo v Moravské Třebové a v srpnu je 20. ročník historické bitvy v Mladějově. Při té příležitosti by měl být odhalen pomník obětem první světové války, ale prozatím je to v jednání,“ vysvětluje ředitel kulturních služeb František Žáček.

Celoroční program, kterým si město bude připomínat 100 let od zrodu republiky, plánují v Litomyšli. „Návrhů je řada. V následujících měsících budeme o akcích informovat. Chystá se i trvalá připomínka, ale zatím je to ve fázi příprav. Konec první světové války připomenou společné česko-slovenské oslavy, kam chceme pozvat Poláky nebo Holanďany,“ sdělil mluvčí města Michele Vojáček.

Do konce ledna je v Nové městské síni na zámeckém návrší výstava k výročí republiky, kterou připravila Základní škola Zámecká. Exponáty přibližují minulé století. Zajímavostí je třeba pětikoruna, kterou jedné dívce věnoval T. G. Masaryk.

Kavárna na veletrhu

Chrudim a Hlinsko vezou pozvánky na oslavy 100 let republiky na veletrh cestovního ruchu Regiontour do Brna. „Výstavní prostor i personál se promění ve stylovou prvorepublikovou kavárnu,“ uvedl Tomáš Černý, chrudimský manažer cestovního ruchu. Na výročí vzniku Československa připravuje Chrudim na 28. října Den republiky. „Ten budeme ladit se zástupci našeho partnerského města Svidník o nadcházejícím víkendu při jejich návštěvě v Chrudimi,“ doplňuje chrudimský místostarosta Roman Málek.

Zajímavost

Ve Vysokém Mýtě žijí dvě ženy, kterým bude letos 99 let. Obě byly prý počaty těsně po vzniku republiky koncem roku 1918. Jedna z nich dokonce už v prvních dnech mladé republiky.

Krajská metropole

Pardubice vyčlenily na akce související s „osmičkovým“ výročím 1,4 milionu korun. Stoleté výročí připomene březnový zahajovací koncert Pardubického hudebního jara, kdy v aréně představí Česká filharmonie cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. V režii města proběhnou oslavy v rámci podzimní části Městských slavností s leitmotivem „Pardubice v 1. republice“. Oslavy vyvrcholí 28. října. Krajské město si navíc připomene události Pražského jara v roce 1968 undergroundovým festivalem.