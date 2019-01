Cenu čtenářů získali manželé Burgerovi ze Smrčku na Chrudimsku, kteří se jako terapeuti nezištně věnují postiženým dětem. Držitelem ceny našeho vydavatelství se stal pardubický krajský radní Petr Šilar za svoji dlouholetou pomoc dobrovolným hasičům.

Ondřej Jonáš

Dvanáctiletý školák z Bystrého u Poličky se stal absolutním vítězem letošního ročníku Oskarů. Zachránil svému stejně starému kamarádovi život předloni na konci roku při sáňkování. Jeho kamarád Honza tehdy špatně dopadl na zem a vyrazil si dech. Ondra mu bez váhání vytáhl jazyk, aby se neudusil a spolu s dalším přítelem zavolali rychlou záchrannou službu. Ondra svůj záslužný čin tajil, ale ve vsi se zpráva rychle rozkřikla.

Ing. Petr Šilar

Pardubický krajský radní získal mimořádnou cenu našeho vydavatelství. V mládí se víc věnoval víře a přírodě, dnes jsou jeho srdeční záležitostí hasiči. Dokáže pro ně sehnat peníze i novou techniku. Rád si se statečnými muži popovídá, vypije skleničku, vyzkouší své síly při hasičských závodech a večer se pobaví na taneční zábavě. Bez jeho dlouholetého úsilí by mnozí vesničtí hasiči ještě stále jezdili na rozhrkaných kropicích vozech a při cestě k požáru by troubili prastarou trumpetou.

Jana a Emil Burgerovi

Manželé získali cenu čtenářů. Pracují jako maséři a fyzioterapeuti. Klienti za nimi přijíždějí do malé obce Smrček na Chrudimsku. Na manžele se obrací mnoho lidí s různými zdravotními problémy. Jednoho dne přijeli za Burgerovými i rodiče Staníka Dachovského a Nikolky Gergeliové. Obě děti trpí těžko léčitelnou spinální svalovou atrofií. Burgerovi přijali děti do své terapeutické péče a několik let se týden co týden Nikolce i Staníkovi věnují. Rozhodli se, že budou oběma dětem poskytovat svůj čas bez nároku na jakoukoliv odměnu. Stav dětí se stabilizoval a jejich rodiče jsou oběma manželům nesmírně vděčni.

Radek Groh

Tento český skialpinista z Vrchlabí získal cenu v kategoriiA– mimořádný čin. Neobvyklý zážitek si přivezl loni v březnu z italského horského města Cunao. Místo dojmů ze závodu mistrovství světa byl tehdy šestnáctiletý student vrchlabského gymnázia bohatší o setkání s lavinou. Sám se z ní naštěstí rychle vyhrabal, a ač lehce zraněný a v šoku, šel pomáhat ostatním zavaleným soupeřům. Vyprostil kolegu, kterému koukala ze sněhu jenom hlava.

Jindra a Milan Singerovi

Získali cenu v kategorii B – čin trvalé hodnoty. Když tito manželé ze Železnice začali uvažovat o osvojení dítěte, rozhodli se, že budou hledat miminko s handicapem, protože tyto děti mají minimální šanci dostat se z ústavů a dětských domovů do rodin. Prostřednictvím Fondu ohrožených dětí nalezli půlročního nevidomého Tadeáška, k němuž po čase přibyl o devět měsíců mladší Honzík. Také on je zrakově postižený. Milan Singer opustil zaměstnání a zřídil si dílnu doma, aby se s manželkou mohli chlapcům maximálně věnovat. Dnes Tadeášek chodí do školky, Honzík se na to chystá a jejich rodiče už pro ně vyhlédli základní školu pro nevidomé, která jim poskytne nejlepší vzdělání.

Zdeňka Kudrnková

Získala cenu v kategorii A – mimořádný čin. Zachránkyně života mladičké dívky by nejraději zůstala v anonymitě. Její pozoruhodný příběh začal o červencovém dni, kdy došlo ke střetu patnáctileté cyklistky s autem, a to nedaleko rodinného domku Kudrnkových. Zdeňka dívku hned poznala, vždyť žije v sousedních Trojovicích na Chrudimsku. Vytáhla jí zapadlý jazyk, aby se nezadusila, obalila tělo s krvácejícími ranami do deky a neustálým utěšováním vytvořila zraněné dívce pocit bezpečí až do příjezdu sanitky záchranné služby.

MUDr. Josef Donát

Získal cenu v kategorii B – čin trvalé hodnoty. Devětatřicet let se věnuje specializaci gynekologie a porodnictví. Před dvěma roky zorganizoval misi královéhradeckých porodníků, která se vydala pomáhat do tsunami tragicky postižené Srí Lanky. Jenže tento ušlechtilý čin se mu nevyplatil. Po návratu domů se kvůli misi nepohodl s vedením Gynekologicko–porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a po sedmatřiceti letech královéhradeckou fakultní nemocnici opustil. Docent Josef Donát se nedávno opět vrátil z africké Ugandy. Během svých misí pomohl na svět mnoha dětem.