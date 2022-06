Orlickými horami i jejich podhůřím už křižují cyklobusy. Kam vás vyvezou?

Do Orlických hor, Podorlicka, oblasti Kralického Sněžníku a Bukové hory - tam všude dopraví milovníky výletů na kolech cyklobusy Orlických hor v letní sezoně. Poprvé na své trasy vyjely už minulý víkend. Linky budou vyvážet cykloturisty do jejich cílů nejen o víkendech, ale i o svátcích až do 30 září.

V Orlických horách. | Foto: Michal Fanta

Jak opravy silnic zasáhly do letošního provozu cyklobusů? Kvůli rekonstrukci silnice z Náchoda na Lipí nepojedou linky z Náchoda přes Dobrošov a Borovou, ale přes Nové Město nad Metují a Slavoňov. V první části provozu také nebudou obsluhovat České Petrovice a Čihák. V tomto případě je důvodem rekonstrukce na Zemské bráně. Zemská brána je stále uzavřená V sousedství mostu na Zemské bráně zahájila Správa a údržba silnic Pardubického kraje ke konci dubna bezpečnostní sanaci rozpukaných skalních výchozů. Na potenciální nebezpečí sesuvu skalní věže byli správci komunikace upozorněni před několika lety. Právě kvůli bezpečnostnímu zásahu je nyní úsek silnice procházející přes most na Zemské bráně uzavřen. "Devítikilometrová trasa silničního spojení mezi Českými Petrovicemi a Bartošovicemi v Orlických horách se prodlouží objízdnou trasou na 17 kilometrů. Po příjezdu od Českých Petrovic do oblasti Čiháku nebude přístup k Zemské bráně vůbec možný, silnice a most budou uzavřeny i pro pěší. Při příjezdu k Zemské bráně autem po silnici od Bartošovic v Orlických horách se budete muset po stejné trase vrátit i zpátky," informovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Uzavírka má trvat podle oznámení na úřední desce do 26. června. Příchod k Zemské bráně ke nadále možný po modré turistické cestě ve směru od Klášterce nad Orlicí nebo po červené od Bartošovic v Orlických horách. Zastávka na Mezivrší je zpátky Největší novinkou je rozšíření prázdninového provozu. Po celý červenec a srpen budou dopolední spoje cyklobusů směřujících na Šerlich (na linkách z Hradce Králové přes Třebechovice pod Orebem a Dobrušku a také z Náchoda přes Nové Město nad Metují a Olešnici v Orlických horách) jezdit i v pracovní dny. Po několikaletých výlukách se pak vrací na své oblíbené trasy přes Říčky a horské sedlo Mezivrší autobusové linky 6 (Červenovodské sedlo - Letohrad - Rokytnice v Orlických horách - Šerlich) a 8 (Holice - Borohrádek - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Slatina nad Zdobnicí - Pěčín - Rokytnice v Orlických horách - Bartošovice v Orlických horách - Orlické Záhoří - Šerlich - Deštné). O Zemské bráně již zmínka byla, ale některé uzavírky komplikují dostupnost i jiných turisticky oblíbených míst. Kvůli rekonstrukci silnice z Náchoda na Lipí se značně ztížila možnost návštěvy Jiráskovy chaty i dobrošovské pevnosti, která se nedávno znovu otevřela po rozsáhlé rekonstrukci. Linka z Náchoda přes Polsko na Šerlich pak nebude v letošním roce vůbec v provozu. Trasy a linky cyklobusů v Orlických horách v roce 2022: 1. Josefov – Jaroměř – Dolany – Velký Třebešov – Česká Skalice – přehrada Rozkoš – Provodov-Šonov – Nové Město nad Metují – Ohnišov – Bačetín – Krahulec – Sedloňov – Ošerov – Deštné v Orlických horách – Šerlich 2. Hradec Králové – Blešno – Třebechovice pod Orebem – Ledce – Očelice – Opočno – Dobruška – Bačetín – Kounov – Šediviny – Plasnice – Deštné v Orlických horách – Šerlich 3. Z Nového Města nad Metují do pekelského údolí Nové Město nad Metují – Peklo (v provozu pouze v červenci a srpnu) 4. Chrudim – Pardubice – Sezemice – Rokytno – Býšť – Bělečko – Krňovice – Třebechovice pod Orebem – Ledce – Očelice – Opočno – Dobruška – Bačetín – Kounov – Šediviny – Deštné v Orlických horách – Šerlich 5. Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Lupenice - Rychnov nad Kněžnou - Solnice - Skuhrov nad Bělou - Deštné v Orlických horách - Šerlich 6. Červenovodské sedlo – Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Lukavice – Žamberk – Kunvald – Rokytnice v Orlických horách – Bartošovice v Orlických horách – Orlické Záhoří – Říčky – Deštné v Orlických horách 7. Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – Žamberk – Lukavice – Letohrad – Mistrovice – Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo 8. Holice - Borohrádek - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Slatina nad Zdobnicí - Pěčín - Rokytnice v Orlických horách -Bartošovice v Orlických horách - Orlické Záhoří - Šerlich - Deštné v Orlických horách 9. Rychnov nad Kněžnou – Javornice – Slatina nad Zdobnicí – Rokytnicev Orlických horách – Hanička – Bartošovice v Orlických horách – Neratov – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné v Orlických horách (přeprava jízdních kol v omezeném počtu) 10. Náchod - Nové Město nad Metují - Slavoňov - Nový Hrádek - Rzy - Olešnice v Orlických horách - Polom - Sedloňov - Deštné v Orlických horách - Šerlich 11. Litomyšl - Sloupnice - Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová - Česká Třebová - Třebovice - Damníkov - Rudoltice - Lanškroun - Horní Čermná - Výprachtice - Čenkovice - Červenovodské sedlo (Suchý vrch) - Červená Voda - Králíky - Červený Potok - Dolní Morava 12. (Lanškroun - Třebovice - Česká Třebová - Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí - Dolní Dobrouč - Letohrad Nekoř/Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou - Hrušová - Vysoké Mýto - Choceň - Brandýs nad Orlicí - České Libchavy - Hejnice - Žamberk) - Pastviny - Klášterec nad Orlicí - České Petrovice - Bartošovice v Orlických horách - Neratov - Orlické Záhoří - Šerlich 13. Polička - Květná - Svitavy - Hřebeč - Moravská Třebová - Staré Město - Třebařov - Krasíkov - Tatenice - Strážná - Cokytle - Štíty - Bukovice - Mlýnický Dvůr - Červená Voda - Králíky - Dolní Morava 14. Rychnov nad Kněžnou – Javornice – Liberk – chata Kovárna – Zdobnice (pouze pro pěší) Za kolik:



Platí se běžné jízdné podle tarifu integrované dopravy IREDO, přepravné za jízdní kolo je 30 Kč, resp. 40 Kč podle vzdálenosti (zakoupit je možné celodenní síťovou jízdenku pro jízdní kolo za 70 Kč). (zdroj: web Od Kladských hranic)

