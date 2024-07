/FOTO/ Vlastní zázemí, soukromí a možnost mít u sebe blízkou osobu. To jsou nejčastější přání rodiček, které se chystají na svět přivést své miminko. Orlickoústecká porodnice se dlouhodobě snaží zvyšovat komfort maminek na oddělení šestinedělí, aby jejich první dny po příchodu miminka na svět byly co nejhezčí. Nyní se porodnici povedlo nově vybavit tři pokoje, které nové rodině nabídnou lepší podmínky. Podívejte se ve fotkách.

Zeditovaná tisková zpráva Orlickoústecké nemocnice

„Uzpůsobili jsme tři původně dvoulůžkové pokoje na jednolůžkové, ve kterých je k dispozici také lednice, mikrovlnná trouba, televize nebo rychlovarná konvice a mají vlastní sociální zařízení. Jednou z hlavních výhod těchto pokojů je, že na nich s maminkou může po celou dobu pobytu být také tatínek,“ uvedla Hana Maršíková, náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice.

Právě přítomnost partnera podle ní dodává maminkám pocit bezpečí, posiluje vztah celé rodiny a v neposlední řadě nabízí ženě možnost více odpočívat, zatímco část péče o čerstvé miminko může převzít otec dítěte.

Nyní tak porodnice disponuje čtyřmi nadstandardními pokoji. Kromě třech nových je nadále v provozu i jeden původní.

Partnerský pokoj už v červnu zřídila i Chrudimská nemocnice:

„Na oddělení šestinedělí máme k dispozici také dalších sedm dvoulůžkových pokojů. Řídíme se však pravidlem, že obsazujeme v prvé řadě všechny pokoje jednou maminkou, a až po obsazení všech pokojů případně umístíme na běžný pokoj dvě maminky. Stále se snažíme zachovat co nejvyšší míru intimity prostředí,“ vysvětlila Veronika Hainišová, vedoucí sestra porodnice Orlickoústecké nemocnice.

Nové jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením bylo možné vybudovat i přesto, že se prostory porodnice nijak nerozrostly.

„Kvůli celorepublikovému poklesu porodnosti ubyly rodičky i v naší porodnici, stejně jako ve všech ostatních. My jsme tuto příležitost využili k tomu, abychom vytvořili pro ženy zázemí, které co nejvíce odpovídá jejich představám,“ dodala náměstkyně Hana Maršíková a zároveň vyjádřila poděkování společnosti Jindřich Valenta – Concept, která porodnici darovala do nových pokojů spotřebiče.

