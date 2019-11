A kde se zrodila první myšlenka? „V hlavách tehdy již bývalých studentek českotřebovského gymnázia Zuzany Kupkové (tehdy Vondrové) a Kateřiny Smrčkové,“ prozradila předsedkyně spolku Anna Borková.

Dílna pro seniory

Pro seniory v domově naposledy uspořádali podzimní tvoření. „Seniorky měly možnost namalovat si vlastní šátek, u toho jsme si hezky popovídali. Ke každému stolu zavítal buď někdo z našeho týmu, nebo dobrovolnice, které přišly mezi nás. Veškeré komunikační bariéry byly odstraněny. A to je přesně to, o co se snažíme a je to hlavní myšlenka spolku,“ konstatovala předsedkyně spolku, který pořádá i Benefiční ples, Benefiční notování a naposledy také třeba veřejnou sbírku pro handicapovanou Verunku.

Propojujeme generace

Ani v prosinci se členové spolku nudit nebudou. V posledním týdnu před Vánoci chystají vánoční tvořivou dílnu v Domově pro seniory. „Rádi bychom s babičkami a dědečky vyráběli vánoční přání,“ nastínila Anna Borková. Ne všichni se však mohou dílničky zúčastnit, za ostatními pak s přáním klidných svátků přijdou lidé ze spolku osobně.