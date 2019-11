Na kulturní památce Dělostřelecká tvrz Bouda, která patří Pardubickému kraji, vrcholí stavební úpravy. V nové sezoně tak na návštěvníky bude čekat mnoho vylepšení.

Zapojí vězně z Mírova

Budova má být provozovatelům předána do předčasného užívání do konce roku, kraj teď řeší její vybavení. „Po dohodě s provozovateli tvrze oslovíme mírovskou věznici, která má velmi kvalitní truhlářskou dílnu. Nábytek by navíc měl jednoznačnou přidanou hodnotu v podobě zaměstnání vězňů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle jehož slov zázemí tvrze přišlo na 25 milionů korun včetně daně.

Víte, že…

Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb z 30. let 20. století, které jsou na území naší republiky přístupné veřejnosti?

Výstavba nové budovy se mohla uskutečnit díky přivedení elektrické přípojky, která tu ještě donedávna chyběla.

„Budova má sloužit jako základní zázemí návštěvníkům a také pracovníkům muzea, kteří jsou stále dobrovolníky. Skrývat se v ní bude pokladna muzea, moderní WC, malé turistické informační centrum, čekárna pro časy nepohody a malé občerstvení se základní nabídkou,“ vysvětlili provozovatelé na webu tvrze.

K nové provozní budově pak přibude i autentický vchod do tvrze Bouda. „Podle plánu chceme nyní připravit úpravy vstupního objektu podle historické dokumentace tak, aby Bouda dostala svůj původní vzhled. Předpokládaná investice podle zadávací dokumentace činí 7,7 milionu korun včetně daně,“ upřesnil hejtman.

Objekt bude zároveň zabezpečen proti vlhkosti zatékáním dešťových vod a proti kondenzaci vzdušné vlhkosti v letních měsících. „Znamená to opravu hydroizolace, odvedení dešťových vod od objektu, celkovou obnovu fasády, výrobu a osazení repliky střílny těžkého kulometu, dvou zvonů pro lehké kulomety, plechových silnostěnných dveří u vstupů pro pěší, posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu a doplnění betonového ostění a klenebního pasu s lokálním vyztužením,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Tvrz Bouda je v současné době uzavřena, probíhá tu údržba a návštěvníkům se opět otevře na jaře příštího roku.