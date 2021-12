"Obsazeno mezi svátky máme téměř kompletně. Myslím, že tam jsou volné už jen jeden, dva pokoje. Pro hosty budeme mít připravenou na 24. prosince štědrovečerní večeři a na samotný konec roku raut se silvestrovským programem. Tak 60 procent kapacity jsme měli obsazeno hodně dopředu, v prosinci jsme doprodali volné pokoje. Jsme spokojení, snad se nestane nic hrozného, že by se ještě více zpřísnila pravidla," doufá manažerka společnosti Alžběta Mikešová.

"Máme vše obsazeno," hlásí také Miloš Balihar z deštenského penzionu Na Staré cestě.

Starosti před koncem roku

Původní obavy se tak alespoň přes svátky rozplývají. Ještě větší starosti už v tak nejisté době poskytovatelům ubytování přineslo zpřísnění podmínek, které od 22. listopadu dovolují přenocovat v těchto zařízeních pouze očkovaným proti Covidu 19 nebo těm, kteří v posledních 180 dnech tuto nemoc prodělali. Také penzion Na Staré cestě se potýkal s tím, že lidé začali následně zarezervované pobyty rušit. Takto uvolněná místa se nakonec podařilo prodat.

"Ubytovatelům hosté i v těchto dnech odříkají rezervace, protože onemocněli covidem, takže možnost sehnat tady ubytování ještě je. Buď se mohou zájemci podívat na naše stránky a někdy se ubytovatelé u nás sami zastaví a požádají, kdyby se někdo po ubytování ptal, že ještě volná místa mají. Takže informace můžeme předat," vysvětluje Eva Fabiánová z Turistického informačního centra v Deštném v Orlických horách.

Srub Karolina v Deštném v Orlických horách.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Více návštěvníků sem nyní míří i díky tomu, že minulou středu zahájilo provoz zdejší Skicentrum a do bílých stop lákají rovněž pravidelně upravované běžecké tratě

V části Skicentra se ještě zasněžuje, takže v tomto týdnu je návštěvníkům k dispozici pouze areál Marta II. "Od 25. prosince už bude v provozu všechno a snad už také večerní lyžování," dodává Eva Fabiánová.

Vyhlášeným střediskem lyžařů jsou i Říčky. Hotel Říčky má kompletně obsazeno od 28. prosince, pro rodinu může nabídnout pouze dvoulůžkový apartmán s možností přistýlky od 26. do 28. prosince.

Zkuste méně známá střediska

Natrefit na volné kapacity ubytování lze na příklad ve Zdobnici. "Od 30. prosince do 2. ledna tady máme plno, na předcházející dny od 25. či 26. prosince tu jsou volná místa. Máme v nabídce i wellness - vířivku, saunu, vířivé vany, které jsme postavili loni. Mezi svátky je ubytování sice trošku dražší, ale jelikož nemáme rezervace zaplněné, můžeme nabídnout pobyt jako last minute za akční cenu. Třeba za 600 korun s neomezeným wellness, nebo za 500 korun za noc s polopenzí. Teoreticky je možné tu pobýt až do 30. prosince, než začnou najíždět další hosté," říká Pavel Karhan provozující Hotel Zdobnice.

Jak podotýká, minulá sezona byla pro hotely a penziony hodně těžká, ale ani teď, kdy v Orlických horách panují dobré sněhové podmínky, nemají vyhráno: "To, že máme lidi na silvestra, neznamená, že máme zajištěno i "něco dál". Někteří lidé nepřijedou, protože nejsou oočkovaní, nebo se bojí kvůli covidu přijet."