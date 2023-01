V Olešnici leží v průměru ještě kolem půl metru sněhu na svahu u chaty Juráška. Ani tady se ale podle provozovatele ještě žádné závody nejely. „Snažíme se ke sněhu tady chovat úsporně. Jedeme každý den od 9 do 16 hodin, máme tu lyžařské kurzy z chat okolo, kde nemají sníh,“ popsal Pavel Rémiš.

Akce museli odpískat

Lyžovačku si zájemci mohou stále ještě vychutnat v Deštném, Zdobnici či Říčkách. Ale i posledně jmenovaný areál musel chystané akce odpískat. Mezi nimi i 61. ročník mezinárodního závodu v alpských disciplínách Skiinterkriterium, který se měl konat příští týden.

„Za těchto podmínek se nedá odjet, musel být zrušen. Teď tady měly být privátní závody ČSOB Pojišťovny, které jsme také zrušili. Provoz zatím ještě držíme, ale není to žádná sláva. Návštěvnost je kvůli podmínkám nižší. Z jiných areálů se nám sem teď sjíždí lyžařské kurzy. Doufáme, že se potvrdí předpověď a přijde ochlazení, aby nám alespoň dovolilo spustit sněžná děla,“ řekl Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který Skicentrum Říčky provozuje.

Sníh a mráz chyběly. Navzdory oblevě si ale lidé silvestra na horách užívali

Doufají v to i další provozovatelé. „Máme zasněžený jeden svah a areál lyžařské školky. Zatím je sjezdovka po celé ploše bílá. Příští týden už se má ochladit. Myslím, že vydržíme jet nepřetržitě, než se tak stane,“ poznamenal David Dařílek ze zdobnického skiareálu.

Zasněžování však podle něj vyjde v letošní sezoně hodně draho. „V týdnu před Vánocemi se nám podařilo nafoukat hodně sněhu a nyní bychom potřebovali, aby se nám zaplatil, než roztaje. V provozu jsme každý den od 9 do 16 hodin, ale lidí je velice málo. Večerní lyžování teď není, není pro koho. Máme tady nyní dva lyžařské kurzy a ty nás vždycky ten týden drží nad vodou. Bez nich bychom to museli dotovat anebo zavřít, což by byla škoda,“ dodal Dařílek.

Svátek musherů v ohrožení

V ohrožení je také konání 26. ročníku jednoho z nejtěžších závodů svého druhu v Evropě, mezinárodního závodu psích spřežení Šediváčkův long. Do Deštného se na jeho start obvykle sjíždí 700 tažných psů a více než 100 musherů z Česka, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Nizozemska, Chorvatska, Maďarska a Polska. Účastníky tradičně čeká 200kilometrová čtyřetapová trať a 300kilometrová pětietapová trať nevyzpytatelnou přírodou Orlických hor i s povinným bivakem na sněhu. Jestli jim ho však počasí dopřeje, není jisté, stejně jako to, jestli tato mezinárodní akce vůbec odstartuje.

„V úterý se rozhodneme, jestli se pojede, nebo jestli závod úplně zrušíme. Na kolečkách nepojedeme, protože tam pro to nejsou vhodné podmínky. Udělali jsme to jednou a jsme rádi, že to všechno proběhlo v klidu,“ vysvětlil za pořadatele Pavel Kučera.

Loni se jel 25. ročník Šediváčkova longu, který se měl uskutečnit o rok dříve. Jeho konání tehdy překazila omezení v souvislosti s pandemií koronaviru.