Otevřením úseku Skuhrov – Lanškroun uzavírky neskončily, další se na silnici druhé třídy připravuje na příští rok.

„Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na úsek ze Skuhrova do Ústí nad Orlicí a probíhají jednání s vlastníky ohledně stanovení objízdných tras a přístupu na pozemky a do přilehlých areálů,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš s tím, že pokud vše půjde dobře, výběrové řízení na dodavatele bude zahájeno do konce roku. V plánu je, aby oprava odstartovalav létě příštího roku. Kopec Skuhrák, který řidiči hlavněv zimě považují za nejobávanější úsek, je již však hotov.

„Právě tady byla silnice nejvíce poničena a nutně potřebovala lepší založení v podkladových vrstvách, rozšíření a celkovou obnovu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Modernizovaný úsek byl na dvou místech, na výjezdu z Lanškrouna a na Skuhrově, pokryt „tichým“ asfaltem, který snižuje hlučnost vozovky.