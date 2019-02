Řetová – V obci byly posvěceny dva opravené křížky. Obnovit se je podařilo díky dotaci na opravu drobné architektury z ministerstva zemědělství. S obnovou textu pomohla obci pamětnice Ludmila Kovářová.

Děkan Miloš Kolovratník posvětil obnovený křížek na Pustině. | Foto: archiv obce

"Jeden z nich je u frekventované cesty ze Řetové do Sloupnice kolem fotbalového hřiště. Jeho oprava jistě potěší všechny kolemjdoucí a kolem jedoucí a stojí za to se u tohoto křížku zastavit na krásné lavičce s výhledem za pěkného počasí až na Krkonoše, nebo minimálně do krásného údolí obce pod Andrlovým chlumem," uvedla starostka obce Hana Šafářová s tím, že druhý křížek na Pustině, jak se zde říká, byl původně dřevěný a červeně natřený. "Nové křížky za krásného počasí a za účasti místních obyvatel a farníků posvětil českotřebovský děkan Miloš Kolovratník," dodala starostka.

Víte, že… Křížek na Pustině byl postaven v roce 1865 na s poli u Pustinské chalupy Josefem Vrbickým ze statku č.p.18. Dne 16. července kříž shořel po úderu blesku a po roztříštění na části. Následujícího roku postavil na témže místě syn zakladatele Theodor Vrbický kříž kamenný. Ten byl již dlouho v žalostném stavu, ale byl na soukromém pozemku a nebyl v majetku obce. Letos se jej podařilo opravit za souhlasu vlastníků se 70 % finanční podporou Ministerstva zemědělství. Bohužel se ale muselo vzhledem ke stavu křížku přistoupit k obnově formou znovu vyrobení z božanovského pískovce podle pravděpodobného tvaru, jaký křížek měl.

Z původního křížku mohly být zachovány jen základové pískovcové bloky a Ježíš na kříži, vše ostatní je vyrobeno nově. S obnovou textu pomohla jedna z nejstarších obyvatel naší obce, paní Ludmila Kovářová. Současně zde místní zasadili znovu lípu, která zde původně byla, ale vzhledem ke stáří a stavu musela být pokácena. "Věřím, že vzhledem ke krásnému místu, kde se křížek nachází a ke krásnému rozhledu se stane zdejší místo i oázou klidu, zamyšlení, rozjímání a odpočinku lidí na procházce nebo cyklo výletě. Křížky stavěli lidé ze svých peněz i jako poděkování Bohu za pomoc v životě a můžeme se domnívat, že tomu bylo tak i zde, protože statek Vrbických před postavením křížku vyhořel, ale o tom se v kronikách nepíše," konstatovala Hana Šafářová.