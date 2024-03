Hluboké výmoly, zničené pneumatiky a plno nadávek naštvaných řidičů. Silnice z Ústí nad Orlicí do Letohradu je jeden velký tankodrom. Po zimě se objevily ještě větší díry a kritika šoférů zesílila. Kraj slíbil, že rekonstrukce silnice, kudy každý den jezdí stovky aut, je konečně na stole.

Rozbitá silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem se dočká rekonstrukce. | Foto: Pardubický kraj

„To je tankodrom, už se s tím musí něco dělat,” postěžovala si Ludmila Bláhová, která po této silnici jezdí každý den do práce. Někteří řidiči na hluboké výmoly draze doplatili. „Jel jsem z práce až večer a vlítl jsem do jedné díry. Kolo to nevydrželo a musel jsem dávat rezervu,“ přiznal šofér Petr Hrubý z Ústí nad Orlicí.

Původně byla oprava silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem v plánu až v roce 2025, práce však začnou už letos. Silnice nenechává chladným ani senátora a starostu Letohradu Petra Fialu. „O rekonstrukci silnice se mluví již opravdu dlouho. Dobrou zprávou je, že její oprava začne letos v intravilánu Ústí nad Orlicí po železniční přejezd na výjezdu z města. Rekonstrukce celého úseku do Letohradu bude finančně velmi nákladná, proto se kraj logicky rozhodl ji řešit po etapách,“ řekl starosta Letohradu Petr Fiala.

Už v dubnu začnou silničáři s opravou nejhorších míst na silnici.

„Je to dočasné řešení. Přistupujeme k němu preventivně z toho důvodu, že vozovka v některých místech v posledních letech poměrně rychle degraduje vlivem počasí a zátěže. Nechceme, aby se nadále snižovala bezpečnost a plynulost dopravy v této lokalitě. Proto na části silnice od Černovíru po lesní úsek v Letohradě opravíme povrch tam, kde je stav nejhorší,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Celkem se jedná o šest lokalit, které určilo místní cestmistrovství. Práce na nich začnou během dubna. „U výsprav se pohybujeme na nákladech kolem 20 milionů korun. K tomu ještě letos začne komplexní rekonstrukce úseku od obchodní zóny v Ústí nad Orlicí až po železniční přejezd,“doplnil Netolický. Práce začnou ve druhé polovině roku.

Pardubický kraj chtěl původně rekonstrukci frekventované silnice financovat z fondů Evropské unie. „Kvůli převisu žádostí i odhadovaným časovým prodlevám jsme vyhodnotili, že nejrychlejším řešením bude akci rozdělit na etapy a vše platit přímo z krajského rozpočtu. Pokud bychom projekt financovali z eurofondů, začali bychom opravovat nejdříve v letech 2026 a 2027,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Na první etapu od okružní křižovatky v Ústí nad Orlicí k železničnímu přejezdu Černovír je už hotová projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a nyní kraj pracuje na stavebním povolení.

Pardubický kraj v letošním roce plánuje zahájení zhruba sto projektů oprav komunikací za téměř tři miliardy korun. „Plán vychází z priorit, které se určují mimo jiné v závislosti na frekvenci dopravy, lokálním významu i stavu vozovky,“ vysvětlil Kortyš.

