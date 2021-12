Lidé, kteří žijí v ulici Jana a Josefa Kovářů, neprotestovali proti vybudování centrálního příjmu, od začátku řízení však požadovali, aby je Pardubický kraj respektoval jako účastníky řízení. Usilovali tak proto o to, aby investor do stavby urgentu zakomponoval také stěnu, jež by opticky i zvukově oddělila příjem raněných pacientů od obyvatel ulice. Krajský úřad však před časem jejich námitky nevyslyšel. „Stavební povolení bylo vydáno téměř osm měsíců dopředu, než bylo rozhodnuto, že kraj nevezme v úvahu jedinou naši připomínku,“ upozornili nespokojení obyvatelé před časem.

Místní se tak obrátili na pardubický krajský soud. Ten jim v roce 2019 dal za pravdu a uznal jejich námitky. „Krajský soud jednoznačně rozhodl, že dělící stěna mezi stávající zástavbou a urgentním příjmem je nejen nutná k ochraně zdraví obyvatel ulice, ale také k ochraně zdraví a psychické újmy raněných pacientů, kteří budou ušetřeni pohledů kolemjdoucích a obyvatel rodinných domů,“ zdůraznili minulý rok obyvatelé dotčených domků. Takový závěr skutečně vyplývá z rozsudku, který má redakce Deníku k dispozici. Stavební povolení však zůstalo nedotčeno, a tak se vlastně nic nezměnilo.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ale před časem uvedl, že se výtkami bude zabývat po dokončení orlickoústeckého urgentu. „Po dokončení stavby bude spuštěn zkušební provoz a na základě jeho výsledků není vyloučeno hledání řešení tak, aby byly případné problémy provozu odstraněny,“ uvedl Netolický.

Nyní, zhruba měsíc před spuštěním zkušebního provozu se tak na úřední desce Pardubického kraje skutečně objevil dokument, který nařizuje zajistit další důkazy. „Krajský úřad provede doplnění dokazování, a to ohledáním na místě,“ zmínil krajský mluvčí Dominik Barták s tím, že na základě důkazů ověří kraj skutečnosti, které jsou součástí nejen rozsudku, ale také závěrů, které učinil stavební úřad.

Informace potvrdila také mluvčí krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová. „V souvislosti s urgentním příjmem orlickoústecké nemocnice jsme rozhodovali ve dvou řízeních. Obě věci jsou již skončené, spisy odeslané čili v nich nemůže docházet k dalším úkonům. Zajištění důkazu nařídil Krajský úřad Pardubice,“ vysvětlila Podeszwová.

Za vybudování protihlukové stěny se v minulosti přimlouvala řada krajských politiků, mezi nimi také náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Myslím si, že by kraj měl přijmout námitky obyvatel. Většina bodů je řešitelná i za cenu zvýšených nákladů, ale kraj musí jednat tak, aby sám nenarušoval vzájemné soužití lidí. Vybudování protihlukové stěny je řešitelné a občanům to výrazně zlepší žití v blízkosti nového provozu,“ poznamenala.