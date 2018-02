Olá. Jedinečný nápad Lucie pomáhá a baví nevidomé lidi

Choceň - Lucie Částková z Chocně vymyslela hru pro nevidomé lidi.

Olá je šancí pro nevidomé, jak si užít nějakou společenskou hru. Lucie Částková má nápadů mnohem více.Foto: archiv soutěže

Společenské hry pro nevidomé? To je černá díra na českém trhu. Studentka z Chocně vymyslela hru Olá a uspěla s ní v republikovém finále akce Soutěž a Podnikej. Vyhrála cestu do Chicaga a pro své podnikání 120 tisíc korun.

Chvíli po tmě

„Lucie díky nevidomé spolužačce přišla na nápad postavit produkt na pomoci jí a zbývajícím 10 tisícům Čechů, kteří trpí těžkým zrakovým postižením,“ sdělil Martin Vítek, organizátor Soutěž a Podnikej.

Společenská hra Olá pomůže nevidomým s integrací do společnosti. „Zároveň zdravému člověku umožní vcítit se do prožitků nevidomého. Posláním hry je naučit lidi nebýt „slepý“ k problémům druhých. Na českém trhu není mnoho společenských her pro nevidomé a neexistuje žádná, kterou by si mohli zahrát dohromady vidomí s nevidomými a být na stejné vlně,“ přibližuje svůj projekt Lucie Částková.

Hra ještě není na trhu, ale svítá naděje. „Připravuji se na crowdfundingovou kampaň, kde bych chtěla vybrat dostatek peněz na rozjezd výroby dalších her. Nyní už mám objednávku na stovku her,“ říká Lucie Částková.

A nápadů má studentka z Chocně mnohem více. „Chci vytvořit hru s většími tvary pro mladší děti. Nabízí se také těžší hra pro děti od dvanácti let a do budoucna plánuji vytvořit hru se sociální tematikou,“ prozrazuje Lucie Částková.

Porotce soutěže věří, že hra Olá má světový potenciál a mohla by se rozšířit nejen na Slovensko ale i do jiných zemí.

Hra Olá

Cílem hry je najít pomocí hmatu dřevěné dílky v sáčku, zdravý člověk má přes oči šátek. V krabici je jedna dřevěná kostka. Ta má v každé straně vyřezaný jiný geometrický tvar, který musí hráč po hození kostkou nejdříve určit pomocí hmatu bez opory zraku. Hráč určí tvar, co „padl“, sdělí ho ostatním. Hráči hledají tvar ve svých sáčcích – kdo najde všech 10 dílků jako první, získává kámen vítězství. Vyhrává hráč se 3 kameny vítězství.