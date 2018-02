Okres Ústí nad Orlicí má desítky zdrojů pitné vody

Orlickoústecko - V České Třebové mají lidé nejlevnější vodu v okrese Ústí nad Orlicí. Připlatí si naopak v Jablonném.

Vodoměr. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kapající kohoutek, litry vody, které protečou při spláchnutí toalety, nebo plný bazén vody. Pitná voda teče každý den proudem a není zrovna levná. Její ceny neustále rostou a zvyšovat se budou podle vodohospodářů i v dalších letech.

V okrese Ústí nad Orlicí je více dodavatelů vody a jejich ceny se liší.

Pod průměrem

V Ústí nad Orlicí zůstává cena vody na stejné výši jako v minulém roce. Za kubík lidé zaplatí společnosti Tepvos 77,11 korun. „Cena vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání s ostatními městy v republice pod celostátním průměrem,“ sdělil Václav Knejp, jednatel společnosti Tepvos.

Levnější vodu než v Ústí mají lidé v nedaleké České Třebové, kde kubík od Orlické vodohospodářské společnosti kupují za 66,36 korun. Naopak vyšší ceny fakturují ve společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, jejíž součástí je 61 vesnic a měst na Orlickoústecku.

Vedení společnosti VaK vysvětluje, že ve všech 61 obcích uplatňují solidární princip jednotné ceny, který umožňuje zásobovat pitnou vodou i malé obce s řídkou zástavbou a de facto tak zachovat obydlenost i rozvoj těchto vesnic.

„Náklady na zásobování městského sídliště jsou samozřejmě podstatně nižší než u roztroušených rodinných domů v malé obci. I přes to je nám vytýkáno, že jsme lokálně dražší než konkurence,“ říká Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti VaK Jablonné nad Orlicí. Dodává, že voda vždy byla populistickým tématem. Přitom voda z kohoutku je mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina včetně balené vody.

Zdražování je nutné

Se zdražováním musí lidé počítat i v následujících letech a podle hydrogeologů je potřeba. „Od revoluce se cena zvedla stokrát a podle mě je zdražování nezbytné kvůli obnově infrastruktury. Na mnoha místech jsou stále rezavé řady, staré vodojemy a zdroje, které se musí obnovit,“ podotýká hydrogeolog Svatopluk Šeda z Ústí nad Orlicí.

Sucho a málo vody? To podle odborníků rozhodně není problém okresu Ústí nad Orlicí. „Je to jeden z nejbohatších okresů na vodu v České republice. Na druhou stranu to přináší i velký problém. Zatímco někde mají jen tři nebo čtyři zdroje, na Orlickoústecku jich je padesát. Řešíme problematiku ochrany vody a také evidujeme rozdílnou jakost. Tři čtvrtiny oblastí je bez problémů, někde je to horší, třeba u Červené Vody a ve východní části okresu,“ říká Svatopluk Šeda.

Na sucho si tedy lidé v regionu nemohou stěžovat, ačkoliv někde se sušší místa objevují, například na Lanškrounsku. Šetření vodou je ale na místě. Stále více lidí i kvůli vyšším cenám chytá do kádí a sudů dešťovou vodu na zalévání zahrad.