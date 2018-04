Ohnivá rozhledna je minulostí. Zlato obhájil Jiří Mikulecký

Ústí nad Orlicí – Rozhledna na Andrlově chlumu v sobotu hostila jedenáctý ročník soutěže nejtvrdších hasičů – Ohnivou rozhlednu.

S náročnými úkoly v disciplínách TFA se přijelo popasovat devětatřicet hasičů z celé republiky, z toho dvě ženy. Splnit museli náročné úkoly – rozvinout a smotat hadice, zvládnout 80 úderů do hammer boxu, přemístit figurínu, překonat bariéru a co nejrychleji vyběhnout po 183 schodech nahoru na rozhlednu.

V kategorii do 30 let byl nejlepší Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje, v kategorii nad 35 let obhájil loňské zlato „Letohraďák“ z HZS Pardubického kraje Jiří Mikulecký. V kategorii SDH získal první místo Zdeněk Král z SDH Trpín. (jan, tz)