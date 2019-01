Napsali jste nám

FFT Slopestyle 2015. | Foto: Lukáš Prokeš

Ústí n. O. – Sedmý ročník FFT Slopestyle 2015 je za námi a musím říct, že to byla skvělá bikerská podívaná a divoká westernová show.

Během pátečního večera jsme si střihli pohodový FFT pumptrack contest, který nám lehce zavlažil osvěžující déšť. Z 11 přihlášených divochů brali nejlepší fleky tito borci… první Damjan Siriški, který předvedl, jak se mají správně prolítávat klopny, následovaný dvěma lokálama Alešem Drymlem a třetím Honzou Kulhavým. Těsně pod bednou skončil v rozstřelu o třetí místo Tomáš Zejda.

Sobota už se nesla v duchu westernových teplot a co bikeři ve 35 stupních předváděli? Smekám klobouk! Na vyprahlých pláních divokého westernového FFT městečka se od rána proháněla třicítka bikerů. Do kvalifikace se nakonec přihlásilo 23 kovbojů, aby desítka nejlepších poměřila síly s TOP 5 pozvanými ve finále. Bohužel nám nakonec odřeklo účast několik borců z Maďarska a Polska (asi nejsou na takové teploty zvyklí), ale i tak to bylo hodně divoký. Poprvé v historii FFT Slopestyle závodu se probojoval místní týpek Lukáš Procházka z Ústí nad Orlicí do finále. Je vidět, že ty kluci rostou společně s úrovní závodu.

Jakoby ta pětatřicítka na teploměru nestačila, DJ Lucky boy nás dostával během celého dne do varu a bikeři předváděli neskutečný triky. CanCan tanečnice nenechaly svým sexy vystoupením jedinýho panáčka chladným, někteří museli jít i měnit trenky. Prostě western jak má být! Před finálovými jízdami si bikeři užili představovačku s krásnými Saloon ladies a pak… peklo na zemi.

Kluci ve finále motali neskutečný kombinace. O vítězi rozhodl po strhující bitvě mezi trojnásobným vítězem Tomášem Zejdou a Teodorem Kováčem jediný bod, a to ještě v rozstřelové jízdě – Super finále, kterou jelo 6 nejlepších. Vítězem se nakonec počtvrté v řadě stal leader Tomáš Zejda, který jako jeden z mála, možná jediný, stihl umotat barspin i z kostela. Dále si švihl triky 360 tailwhip na Californii, barspin na Sheriffa, 360 table dolů, barspin na Saloon, 360 x-up dolů a na nejdelší Báře jeho oblíbený extra protažený signature tailwhip. Teo Kováč skončil druhý a umotal tam na Banku barspin, dolů tailwhip, na Undertaker gapu 360, přes dirt u Saloonu backflip barspin a na posledním Station jumpu backflip condor. Překvapením celého závodu se ale stal třetí Vilibald Vítek. Kovboj, který byl u nás poprvé to nadiktoval následovně… California dirt backflip 360, ze Sheriffa superman seatgrab, na Saloon 360, dolů taky 360 a na posledním dirtu frontflip condor. Aby toho nebylo málo v best trick contestu vytáhl Oscar Medina z Argentiny frontflip no hander a o nejlepší trik v závodě se postaral Petr Andreev z Ruska, který poslal flipwhip.

Celkové pořadí finálových jízd bylo tedy:

1. Tomáš Zejda CZ 85 bodů

2. Teodor Kováč CZ 84 bodů 3. Vilibald Vítek CZ 80 bodů 4. Bernd Winkler AT 78 bodů 5. Petr Andreev RU 76 bodů 6. Damjan Siriški CZ 75,5 bodů 7. – 8. Jakub Hejl CZ 69 bodů 7. – 8. Daniel Liška CZ 69 bodů 9. Oscar Medina COL 65 bodů 10. Jan Špika CZ 64 bodů 11. Filip Kamidra CZ 58 bodů 12. Martin Adámek CZ 56 bodů 13. Dan Miler CZ 52 bodů 14. David Marel CZ 51 bodů 15. Lukáš Procházka CZ 7 bodů

Po divokém a rozpáleném dni jsme šli zchladit trubky na after party do Popráče, kde vystoupila kapela Citizen37, DJs Smokemouses a na závěr to rozjel opět až do rána DJ LU2. Skvělá akce se super lidma. Díky všem zúčastněným, divákům za hlasitou kulisu, bikerům za westernové peklo a pořadatelům za bezchybný průběh. ⋌

Michal Moravec