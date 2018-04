Oheň patří aspoň padesát metrů od lesa a sto metrů od stohu

Ústí nad Orlicí - Pálení čarodějnic vždy zaměstnává hasiče. „Znamená to pro nás navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům,“ uvedla tisková mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

I fyzickým osobám, které organizují větší ohně, doporučila, aby celou akci raději hasičům dopředu oznámili. „V Pardubickém kraji je možné informace o pálení volat na telefonní číslo 950 570 110,“ dodala tisková mluvčí.

Při ohlášení je nutné uvést čas a místo pálení, osobu odpovědnou za akci včetně kontaktu na ni a sdělit, jaká protipožární opatření byla přijata. Od věci není ani domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, kteří mohou na místo dohlížet.

Obecně platí, že prostor pro oheň by měl být minimálně 50 metrů od kraje lesa. Pokud se v blízkosti nachází stoh, je třeba, aby oheň od něj byl minimálně sto metrů. Ohniště je možné opustit až po uhašení vodou nebo zasypání hlínou. „Pořadatel by měl zajistit, aby do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky, jako jsou spreje, barvy v plechovkách a podobně,“ doplnila mluvčí hasičů Horáková.

Kde se budou v pondělí pálit čarodějnice?

Například Dolní Dobrouč, Černovír, České Libchavy, Lukavice, Sopotnice, Rudoltice, Dlouhoňovice, Knapovec, Nekoř, Červená Voda a řada dalších.

Čarodějnice se budou pálit i na koupališti v Letohradu, na fotbalovém stadionu v Žamberku, ve vodáckém tábořišti Cakle v Ústí nad Orlicí nebo třeba na stadionu na Drábech ve Vysokém Mýtě. Tady se bude soutěžit o nejhezčí čarodějnickou masku a večer pak oblohu rozzáří ohňostroj.

Někde je pálení čarodějnic spojeno se stavěním máje – například v Helvíkovicích.