Odstartovala další sbírka Společně za úsměv

Orlickoústecko - Pomáhejte i vy, společně tak dokážeme víc! To je motto dalšího ročníku veřejné sbírky Společně za úsměv, která již třikrát podpořila Orlickoústeckou nemocnici.

Den Orlickoústecké nemocnice.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Tentokrát se v síti prodejen Konzum budou prostřednictvím třicetikorunových dárcovských kuponů vybírat peníze na nákup stabilometrické plošiny pro pacienty s pohybovými problémy. Moderní pomůcka pro rehabilitaci neurologických a ortopedických pacientů dospělého i dětského věku stojí zhruba 1,3 milionu korun.

Sbírka ve prospěch Nadačního fondu S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice potrvá do konce července. A i když se nepodaří vybrat částku, která by při nákupu přístroje hrála nějakou zásadní roli, podle ředitele Konzumu Miloslava Hlavsy jde v prvé řadě o to propojit obyvatele regionu s nemocnicí. „Jsou věci, které dlouhodobě vnímáme jako samozřejmé, může však přijít doba, kdy tak samozřejmé nebudou. Proto je důležité, aby nemocnice v regionálním povědomí měla silnou pozici,“ podotkl Miloslav Hlavsa.

Nemocnice aktivitu obchodního družstva vítá. „My si vážíme každé koruny, kterou dostaneme. Někdy je to stokoruna od babičky, někdy významné částky od firem nebo měst. Ale vážíme si každé koruny, protože nebylo historicky zvykem, že by s námi celý region tak spolupracoval, občané a podnikatelé se zajímali o svou nemocnici,“ uvedl za Orlickoústeckou nemocnici primář Josef Hájek.

Nadační fond S námi je tu lépe! dotáhl do konce už řadu projektů za celkem šest a půl milionu korun, díky němu má nový přístroj porodnice nebo kardiologie. Nový nadační projekt korunu po koruně směřuje k nákupu stabilometrické plošiny, pacientům podstupujícím rehabilitaci pomáhá zlepšovat stabilitu, nacvičovat správné držení těla a zlepšuje jejich nervosvalovou koordinaci. Podle primáře Hájka se již do současné doby podařilo na nový projekt vybrat zhruba 600 tisíc korun, což je velmi slibné vzhledem k tomu, že byl byl vyhlášen v zimě.

Nadační fond vznikl v době, kdy ve zdravotnictví nebylo na přístroje. Dnes jde hlavně o zvyšování kvality poskytované péče. „I my potřebujeme cítit podporu toho regionu,“ dodal primář.

Obchodní družstvo podobné sbírky pořádá i pro neziskové organizace v regionu, pro nemocnici je již čtvrtá v pořadí. Výtěžky předchozích sbírek se pohybovaly od 68 do 85 tisíc korun. „Veškerá podpora jde na naše náklady, fondu poskytneme sto procent z vybrané částky,“ dodal Miloslav Hlavsa.

Dárcovské kupony jsou součástí létáků Konzumu distribuovaných do domácností a uplatnit je lze i vícekrát.