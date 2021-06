/HISTORICKÉ FOTO/ Kdy odejdou Sověti? To byla podle pamětníků první otázka kterou si kladli obyvatelé Vysokého Mýta po pádu železné opony. Definitivně se tak stalo 16. června 1990, kdy město opouštěla poslední vojska Varšavské smlouvy. O odsun armády se velkou měrou zasloužila nejen tehdejší vláda a Michael Kocáb, ale také obyvatelé města.

Demonstrace, Vysoké Mýto, 1989. | Foto: Regionální muzeum Vysoké Mýto

Zhruba desetitisícové město nedobrovolně hostilo přibližně stejně početnou vojenskou posádku více než dvacet let. „U Vysokého Mýta se někdy uvádělo, že poměr mezi vojskem a obyvatelstvem byl jedna ku jedné, což by znamenalo 10 000 vojáků. Reálné odhady se pohybují spíš kolem 6 000. Ani tak to soužití v desetitisícovém městě nebylo jednoduché,“ vysvětlil ředitel Regionálního muzea Jiří Junek pro Český rozhlas. Zdejší posádka totiž byla centrem jedné z pěti sovětských pozemních divizí umístěných na území bývalého Československa.