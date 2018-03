Odbory se dohodly s vedením nemocnic. Kolektivní smlouvu prý podepíší za pár dní

Pardubice – Po pěti těžkých měsících dospěla jednání o nové kolektivní smlouvě v Nemocnici Pardubického kraje, která sdružuje pět nemocnic v kraji, ke zdárnému konci. Vedení společnosti při dalším kole kolektivního vyjednání během úterního odpoledne dospělo ke shodě i se zástupci třinácté odborové organizace ohledně dalšího navýšení mzdových tarifů o 5 procent pro nezdravotnické pracovníky od 1. července 2018, čímž se otevřela cesta k podpisu dokumentu, k němuž dojde během několika dnů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

"Letošní kolektivní jednání nebylo vůbec jednoduché. Přestože jsme jasně deklarovali, že stejně jako v předchozích dvou letech do navýšení mezd dáme všechny finanční prostředky, které nám přináší navýšení úhradové vyhlášky, zpočátku se stanoviska obou stran rozcházela,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. . Kvůli výpovědím z dohod o pracovní činnosti hrozilo na přechodnou dobu i částečné omezení provozu nemocnic.



Důležitý krok v odměňování se podařilo dohodnout již v polovině ledna. Přestože chyběl souhlas jedné ze třinácti odborových organizací, mzdové tarify lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků byly navýšeny o 10 procent a nezdravotníků o 5 procent s platností od 1. února 2018. Zároveň došlo k nárůstu sazeb u dohod o pracovní činnosti, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány ústavní pohotovostní služby, o 10 a více procent s platností od 1. ledna 2018. V rámci benefitů zůstalo zachováno čerpání placeného studijního volna po přesčasové práci a bylo přidáno pojištění zaměstnanců pro právní ochranu.



V červenci nebo v srpnu se obory a vedení a. s. Nemocnice Pardubického kraje k jednání o odměňování ještě vrátí. S ohledem na hospodářský výsledek společnosti za první pololetí bude projednána možnost finanční kompenzace pro nelékařské zdravotnické pracovníky za leden. Po dalších dvou měsících padla i poslední překážka bránící uzavření nové kolektivní smlouvy. Na úterním jednání mezi zaměstnavatelem a odbory bylo dohodnuto další přidání pro nezdravotnické pracovníky. Od 1. července se jim mzdové tarify zvýší o dalších 5 procent. S tímto návrhem vyjádřilo souhlas již všech třináct odborových organizací.



„Pokračujeme v trendu mzdových nárůstů z uplynulých let. V období let 2015 až 2017 došlo v naší společnosti k navýšení mezd v celkovém objemu o více než 22 procent, tedy o téměř půl miliardy korun,“ uvedl generální ředitel Gottvald. Na základě konečné dohody v oblasti odměňování a mzdových tarifů dojde během několika dnů k podpisu kolektivní smlouvy. Bude platná do 31. prosince 2020.