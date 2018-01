Odborníci budou pod jednu střechou

Orlickoústecko - Urgentní příjmy znají pacienti spíše z televizních seriálů typu Modrý kód. V Ústí nad Orlicí má být realitou do tří let.

Vizualizace nového Centrálního příjmu Orlickoústecké nemocnice.Foto: FB M. Netolického

Potvrzen už byl podrobný harmonogram stavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, první etapa začne letos, hotovo má být na podzim 2020. Hejtman Martin Netolický chce stůj co stůj dodržet tento termín. „Na tom trvám a uděláme vše pro to, abychom stavbu v tomto roce dokončili,“ slíbil. Stavba byla rozdělena do dvou etap, nejdřív se budou stavět vedlejší objekty, po jejich dokončením v roce 2019 pak i hlavní budova.

Nový pavilon urgentního příjmu by měl vyrůst během těm samých let i v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, modernizace zde souvisí s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny. Z Orlickoústecku dojíždí na Rychnovsko za prací řada lidí. Nová budova urgentního příjmu má stát na místě současného nemocničního parkoviště. Podle lékařů se díky ní zrychlí celý proces přijímání a vyšetření pacientů. „Když vše dostaneme pod jednu střechu, odborníci budou vedle sebe,“ uvedl k přínosům vedoucí lékař tamní nemocnice Marcel Maršík.