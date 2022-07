„Dohodli jsme se s dopravcem na omezení využívaných spojů tak, aby ostatní turnusy dokázala společnost BusLine odjet s železnou pravidelností,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Kortyš.

I Kortyš přiznal, že denní informace, které BusLine o zrušených spojích uvádí, nejsou spolehlivé. „Stává se nám, že spoje, které mají jet, nevyjedou. Cestující tak už stojí na zastávce a pak nastává problém, jak situaci řešit. Nemohli jsme se absolutně spolehnout na informace, kterém nám, ale i lidem byly předem poskytnuty,“ kritizoval Kortyš.

Takovou situaci zažila také cestující Věra Valentová z Orlickoústecka. „Od začátku jsou s BusLinem problémy. Autobusy nejezdí buď vůbec, nebo s velkým zpožděním,“ popsala. V minulých týdnech se prý kvůli neodjetému spoji nedostala ani k lékaři.

Excelovou tabulku s neodjetými spoji, kterou na svém webu zveřejňuje integrátor regionální dopravy Oredo, kritizují i řidiči. „Spoje v tabulce jsou psané nekvalitně. Stává se, že ten, který nemá jet, nakonec dorazí, a ten, jenž má jet, nejede. Nejsou to výjimečné případy, děje se to neustále,“ uvedl řidič, který si nepřál být ze strachu o práci jmenován.

První várka zrušených spojů

Od příštího týdne tak kraj zruší desítky autobusových spojení. „V pracovní dny nebude jezdit 40 spojů, v sobotu 8 a v neděli 10,“ popsal Kortyš.

K cestujícím se však takové informace prozatím nedostaly, krajský úřad doporučuje sledovat on-line jízdní řády. „O ničem takovém nevím. Celé léto trávím na chalupě, tak to zatím neřeším. Uvidíme, co bude po prázdninách,“ řekla Valentová.

Ke zrušení spojů dojde například na lince 870 Moravská Třebová – Lanškroun, kde z deseti spojů zmizí tři.

K dalším změnám dojde v září

Na začátku září má dojít k dalšímu rušení. „Ze sčítání dopravy víme o spojích, které pravidelně využívá třeba jen jeden cestující, protože je zde například možnost alternativního spoje v blízkém čase,“ nastínil Kortyš.

Celkově by se podle něj mělo jednat o více než pět procent spojů, tedy zhruba stovku autobusů denně. „Znamená to, že vše musíme připravit nejpozději do 15. srpna, abychom zvládli informovat veřejnost a komunikovat se starosty obcí,“ řekl Kortyš.

Za zrušenými spoji prý však nestojí jen nedostatek řidičů, ale také růst cen pohonných hmot. „Jde nám hlavně o to, aby všechny spoje jezdily a nemuseli jsme razantně zdražovat jízdné,“ upřesnil Kortyš.

Jiní dopravci problémy nemají

Společnost BusLine působí ve čtyřech oblastech Pardubického kraje. Jedná se o Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko. Denně by měl BusLine vypravit 1729 spojů, v době prázdnin o 150 spojů méně. Pardubický kraj už v minulosti vyzval společnost, aby zvážila, zda je schopná dostát svých závazků.

„Odchod z vysoutěžených oblastí vedení BusLinu zcela jistě nezvažuje. Hledáme řešení, jak spoje zabezpečit,“ opáčil provozní ředitel společnosti Michal Hanč.

Ostatní firmy vysoutěžily každá po jedné oblasti. Poličsko obstarává společnost Zdar ze Žďáru nad Sázavou. Holicko má na starost Car-Tour, na Chrudimsku zůstává Arriva a oblast Přeloučska vysoutěžila firma Umbrella Coach & Buses. Tyto společnosti prozatím žádné autobusové spoje nezrušily.