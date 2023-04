/MAPA, ANKETA, SEZNAM MÍST/ Od pondělí 3. dubna bude v České Třebové v provozu systém sdílených kol. Celkem budete moci na bicykly společnosti Nextbike narazit na dvacítce míst. V nedávné anketě Deníku se přitom proti projektu sdílených kol v České Třebové vyjádřily proti téměř tři čtvrtiny hlasujících čtenářů. Hlasujte v anketě také a podívejte se v mapě i v textovém seznamu na přehled stanovišť.

Ukázka sdílených kol | Foto: Deník/Milan Krčmář

„Při výběru lokací pro stojany, u kterých bude možné sdílená kola vyzvednou a vrátit, jsme se snažili o maximální dostupnost. Své stání tak bude mít každé větší sídliště, obchodní domy i městská sportoviště. Nezapomněli jsme ani na dopravně a turisticky frekventovaná místa, jako je Staré náměstí, Terminál Jana Pernera a Rotunda sv. Kateřiny,“ uvedla místostarostka města Petra Válková s tím, že využívání kol bude průběžně monitorováno.

Psali jsme již:

V České Třebové startuje projekt sdílených kol. Bude jich 50 na 15 stanovištích

„Ze začátku počítáme s tím, že na každém stanovišti budou ráno umístěna minimálně dvě kola. Na vybraných místech může být počet i vyšší. Pokud se postupem času ukáže, že je některé stanoviště využíváno v jiné míře, než byl náš předpoklad, lze tyto počty operativně měnit. Celkové vyhodnocení systému proběhne po osmi měsících, kdy vyprší platnost smlouvy se společností Nextbike. Pak se na základě dat a finančních možností rozhodneme, zda a v jaké míře v provozu systému pokračovat,“ dodala místostarostka.

Stanoviště sdílených kolZdroj: Město Česká Třebová

Seznam stanovišť

Stará Lhotka: u budovy ZŠ Na Rovině

Sídliště Lhotka: u prodejny Konzum

ZŠ Ústecká: u autobusové zastávky

Za Vodou: u křižovatky ulic Husova a J. Pácla

Plavecký bazén: před vstupem do areálu

Prodejna Lidl: před obchodním domem Styl

Peklák: v přístřešku na parkovišti

Sídliště Jelenice: u dětského hřiště

Skalka: u vstupu do budovy internátu

Městská poliklinika: před hlavním vstupem do budovy

Prodejna Billa: na prostranství před prodejnou

Javorka: u restaurace

Nové náměstí: u prodejny Qanto

Staré náměstí: u podzemních kontejnerů v klidové zóně

Rotunda sv. Kateřiny: před vstupem od zvonice

Bezděkov: v parku u zelené lávky

Sídliště Křib: u dětského hřiště

Dopravní terminál: před nádražní budovou u vchodu do garáží

Korado: u podchodu mezi ulicí Slovanská a Semanínská

Sídliště Borek: před sídlem společnosti

EkoBiKola budou na těchto stanovištích přístupná všem obyvatelům i návštěvníkům města, kteří si za tímto účelem stáhnou aplikaci Nextbike. První čtvrthodina jízdy bude vždy zdarma, po uplynutí patnácti minut bude každá další započatá půlhodina zpoplatněna částkou 25 Kč.

A co Ústí?

ANKETA: Ústí chce zavést sdílená kola. Ve městě by mělo být 15 stanovišť