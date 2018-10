Od Masaryka až po současnost

Verměřovice - Výstava Od Masaryka po současnost probíhá ve Verměřovicích na Orlickoústecku od pátku 28. září do středy 3. října vždy od 9 do 17 hodin. Podtitul výstavy V padesátiletém kulturáku naznačuje, že místo konání výstavy není zvoleno jen proto, že jde o centrum obce.

Kulturní dům ve Verměřovicích stojí desítky let. Jeho objekt prošel modernizací, v roce 2002 bylo upraveno i prostředí před ním, vznikl malý parčík.Foto: Deník

„Výstava je labutí písní dnešního zastupitelstva, z něhož v nových volbách už nikdo nekandiduje. Před třemi roky jsme slavili výročí vybudování mateřské školy, lidi chodili v hojném počtu a sami přinášeli další dokumenty, tak jsme si říkali, že by bylo fajn uspořádat akci, kam zvědavost lidi přitáhne a budou mít příležitost setkat se, u kávy si popovídat a zároveň se, zejména ti mladší, něco dozvědět,“ popisuje inspiraci současné výstavy starostka Verměřovic Vlastimila Vacková.

Právě letos na podzim uběhlo již padesát let, co byl otevřen kulturní dům naproti kostelu. V roce 1968 ho vybudovali místní občané v rámci tehdejší Akce Z – dobrovolnických bezplatných brigád. Výstava spojí výročí stavby a výročí republiky, aby především na fotografiích dokumentovala stoletý vývoj života v obci. „Oslovili jsme Sokol, hasiče, myslivce, živnostníky,“ vyjmenovává Vlastimila Vacková. „Je v tom intenzivní půlroční práce. Spolky se přípravy ujaly, exponátů bude na výstavě hodně. Připomeneme si sportovní úspěchy, řemesla, která v obci byla, třeba Budišovu pražírnu kávy nebo kovárnu, spolkovou činnost. Máme tu i nadšence do historie železnice, jako suvenýr si návštěvníci mohou odnést lepenkovou vlakovou jízdenku, kterou si označí historickým razidlem – datumkou,“ přibližuje výstavu starostka Vlastimila Vacková.

Na výstavě spolupracuje Československá obec legionářská a Prapor polních myslivců. Součástí bude uctění památky obětí 1. světové války, dechový orchestr, promítání dobového filmu o otevření kulturního domu nebo v neděli od 14 hodin přednáška Petra Čížka a Martina Tichého o Čechoslovácích na bojištích 1. světové války.