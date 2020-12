Očkování proti koronaviru se mezi veřejnost v Pardubickém kraji dostane nejdříve v druhé polovině února. Vakcín do kraje dorazí málo a přednost dostanou zdravotníci. „Na některé členy vedení nemocnic se obracejí občané s tím, že požadují zajištění vakcíny pro svou osobu, tato planá očekávání je potřeba vrátit na zem,“ oznámil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Očkování proti koronaviru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

První dávky dorazí do kraje v pondělí, vakcín od firmy Pfizer bude 975, další přijdou po Novém roce. Do konce ledna 2021 by mělo být do Pardubického kraje dodáno 5 850 dávek jedné šarže. „Je důležité říct, že jsou to dávky jedné šarže, protože přeočkovávat se musí tou stejnou šarží. To znamená, že Nemocnice Pardubického kraje bude očkovat pouze polovinou této dávky, protože zatím nevíme, jakou šarži a v jakém počtu dostaneme v únoru,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Očkování bude probíhat v očkovacích centrech Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnice, avšak přednost dostanou zdravotníci. „Předpokládáme, že nejprve bude očkován personál Nemocnice Pardubického kraje nebo Zdravotnická záchranná služba. Pokud vakcíny zbudou, budeme očkovat pacienty hospitalizované v nemocnici,“ upřesnila náměstkyně.