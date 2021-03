V Orlickoústecké nemocnici se bude očkovat víc lidí, očkovací centrum bylo rozšířeno o další ambulanci.

Od začátku února funguje v Orlickoústecké nemocnici očkovací centrum. Očkovacích týmů přibývá. | Foto: Lukáš Prokeš

Tři týmy místo dvou zvládnou naočkovat zhruba 350 klientů denně. Od 6. dubna má nemocnice v plánu rozšířit očkování na čtyři týmy, které by měly obsloužit přes 450 klientů denně. Zároveň se k tomuto datu začne očkovat také o víkendech, což výrazně zvýší týdenní počty naočkovaných. Od dubna by měli zdravotníci v Orlickoústecké nemocnici zvládnout naočkovat až 3500 lidí za týden. Stále se očkují prioritní skupiny obyvatel, mezi které podle nařízení ministerstva zdravotnictví patří lidé starší sedmdesáti let, zdravotníci nebo učitelé.