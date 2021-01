Připraveno pomoci je například Vysoké Mýto. Radnice nejstarším obyvatelům nabízí, že jim poradí s orientací v centrálním systému a v případě potřeby poskytne asistenci při on-line registraci. Pokud to bude třeba, město také odveze osamělé seniory se ztíženým pohybem do nejbližších očkovacích center.

„Očkování je velice důležité. Pro společnost je jedinou nadějí, jak se vrátit do normálního stavu a zároveň ochránit nejrizikovější skupiny obyvatel,“ uvedl starosta František Jiraský. Centrální rezervační systém byl spuštěn 15. ledna a jako první se k očkování proti nemoci covid-19 mohou přihlásit občané, kterým je 80 a více let. Po nich se od února může registrovat široká veřejnost.

„Senioři starší 80 let jsou mezi prvními, kteří budou očkováni. Registrace probíhá elektronicky, což může být pro starší lidi obtížné, pokud nemají na blízku nikoho, kdo by jim pomohl. Rozhodli jsme proto, že našim seniorům rozneseme letáky s nabídkou, že za nimi zajdeme a s registrací jim pomůžeme,“ řekl František Jiraský. Aby nedošlo k promíchání tohoto letáku s reklamami, bude podobně jako volební lístky vložen do obálky. Město zřídilo informační linku 771 121 303, která funguje od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. „Senioři si prostřednictvím této linky mohou domluvit pomoc při registraci a v případě potřeby i odvoz na očkování,“ dodal starosta.