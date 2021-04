„Na současné dodávky zatím stačí stávajících 13 očkovacích center v kraji. Dokážeme reagovat a případně navýšit kapacity až na 4500 osob denně. A to rozšíření počtu očkovacích týmů či prodloužením pracovní doby a očkováním i o víkendech. Se zapojením praktických lékařů s odhadovanou maximální kapacitou, kterou jsou schopni zvládnout, se dostaneme až na 9000 osob za den,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). Postup očkování tak závisí pouze na pravidelném přísunu očkovacích látek.

Lidé nad 70 let stále mohou někde ještě čekat na termín, protože se stále ještě registrují i lidé starší 80-ti let, které systém automaticky předřadí ostatním skupinám. Novinkou jsou speciální kódy pro pracovníky terénních sociálních služeb, kteří se mohou registrovat do systému od včerejška.

Příští týden by do kraje mělo dorazit 14040 dávek od společnosti Pfizer a 1200 od společnosti Astra Zenca, ty ještě ale nejsou potvrzené rozdělovníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. „Všechny dodávky od společnosti Astra Zeneca putují k praktickým lékařům. Dále obdrží 1 300 dávek vakcíny Moderna, která jim bude do budoucna dávána v celém rozsahu, jakmile bude dokončeno očkování druhou dávkou v krajských očkovacích centrech,“ vysvětlila Matoušková.

Očkování není závod, jde o proočkování celé populace, říká hejtman NetolickýZdroj: FB

Pode údajů kraje bylo ke včerejšímu večeru proočkováno přes 81 tisíc dávek. „Nelíbí se mi soutěž, kterou vytvořil pan premiér, není to o tom, kde lidem očkování bylo aplikováno, ale kolik lidí už je naočkovaných. Kraje vznikly na základě okresů, ty ale neodráží přirozenou spádovost,“ zdůraznil hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD). Je podle něho přirozené, že lidé z okrajových částí kraje se přihlásí k očkování do centra na Vysočině nebo ve Středočeském či Královehradeckém kraji, pokud ho mají blíž.

Hlavní statistikou, kterou vedení kraje sleduje, je proočkovanost obyvatel kraje podle místa bydliště. „Z tohoto pohledu je očkováno 117 obyvatel na tisíc obyvatel našeho kraje. Mezi regiony bez fakultní nemocnice jsme druzí za Jihočeským krajem s hodnotou 121,6. Anomálií je Karlovarský kraj kvůli mimořádným dávkám vakcín ze zahraničí a urychlení očkování z důvodu uzavřených okresů,“ uvedl hejtman.

Netolický má obavy ze scénáře, kdy v Pardubicích budou lidé na očkování čekat, ale například ve Svitavách a v Litomyšli se očkovací kapacita center plně nevyužije. „Tato situace by mohla podle čísel, která máme, nastat už příští týden,“ řekl. Proto nově počet čekajících zaregistrovaných zájemců a počet rezervací v jednotlivých skupinách bude ukazovat semafor na webových stránkách kraje. Lidé se tak dozví, kde budou čekat na termín kratší dobu. „Semafor aktualizujeme zatím ručně každý den do 10 hodin, postupně přejdeme na automatický systém aktualizací podle údajů ministerstva zdravotnictví vždy kolem 8 hodiny ranní,“ popsal mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Plán na nová očkovací místa

Od května v souvislosti s dodávkami vakcín kraj předběžně počítá s otevřením dalších pěti očkovacích center. V Pardubicích by měly vzniknout hned dvě, na poliklinice KOLF na Masarykově náměstí a v Paláci Magnum na Třídě míru v prostorách kliniky MUDr. Tomáše Hály. „Chtěli bychom trochu ulevit centru v Sále Jana Kašpara, takže jsme se domluvili se soukromými poskytovateli, navíc obě místa jsou dobře dopravně dostupná,“ vysvětlil Netolický. Další centrum by se mělo v budoucnu otevřít pro posílení i v Chrudimi a vlastní očkovací centrum získají lidé v Hlinsku a v České Třebové. Ta je společně s Ústím nad Orlicí souměstím s přibližně 35 tisíci obyvateli. Každé z nových center se ale musí zavázat k minimální týdenní kapacitě 400 osob týdně.

Kdo potřebuje s registrací k očkování poradit nebo například nahlásit, že se nemůže dostavit na druhou dávku měl by využít krajskou infolinku 466 026 466. „Krajští zaměstnanci vyřídí stovky hovorů denně, aktuálně jednáme i s Východočeským divadlem Pardubice, že by pro linku uvolnilo své zaměstnance,“ dodala Matoušková.