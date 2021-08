Očkování je možné v ordinaci doktorky Lenky Dejdarové, a to ve čtvrtek od od 13:00. Stačí jen dopředu napsat e-mail na adresu mudrlenkadejdarova@centrum.cz, nebo zavolat na telefonní číslo 465 420 534. „Snažíme se vyjít vstříc všem, pro které je registrace komplikovaná a zbytečně zdlouhavá cesta k očkování. Bylo by dobře, kdyby přišli i ti, kteří dosud váhají,“ uvedla Lenka Dejdarová.

Očkovací látkou je jednodávková vakcína Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Na očkování mohou přijít lidé starší 18 let, kteří mají zdravotní pojištění v České republice. V příštích týdnech navíc několik měst v okrese navštíví očkovací kamion. V pondělí 9. srpna dorazí do Letohradu, kde bude celý den zaparkovaný u zdravotního střediska a domu kultury. O den později pak mobilní truck přijede do Lanškrouna k Multifunkčnímu centru L'Art.