Ocenění za nejzdařilejší silniční stavbu také pro křižovatku u Doubravic

Pardubice – Odborná porota vybrala nejzdařilejší stavby silničního hospodářství Pardubického kraje za období let 2016 až 2017. Ocenění získaly stavby po celém území kraje.

Křižovatka Pardubice - Doubravice.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Díky tomu, že oceňujeme nejlepší stavby, můžeme i slavit. Znamená to totiž, že se staví. Postavili jsme opravdu zajímavé věci a doufám, že na nás Státní fond dopravní infrastruktury bude s investicemi dál myslet. Podfinancování dopravní oblasti za posledních dvacet let je totiž opravdu velké,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Silniční stavby byly rozděleny do čtyř kategorií – nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice, velká oprava úseku silnice, mostní a umělá stavba a dopravně-bezpečnostní stavba.



V první kategorii zvítězila dodavatelská společnost Strabag s modernizací silnice III/31230 Bílá Voda – Moravský Karlov.



Nejzdařilejší velkou opravou úseku silnice se podle odborné poroty stala rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky, jejímž dodavatelem byla firma Switelsky stavební.



V kategorii nejzdařilejší mostní a umělá stavba si hlavní cenu odnesla společnost Podjezdy Česká Třebová, jejímiž členy jsou Chládek a Tintěra a Eurovia CS, a to za optimalizaci průjezdového profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové.



Ocenění za nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavbu získala firma Skanska za křižovatku II/36 a III/3239 Pardubice – Doubravice.



OCENĚNÉ STAVBY

Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice

1. Modernizace silnice III/31230 Bílá Voda – Moravský Karlov

2. Oprava silnice III/33745 Stojice – Licomělice

3. Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy – železniční přejezd



Nejzdařilejší velká oprava úseku silnice

1. Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky

2. Oprava silnice II/358 Česká Třebová Zhoř

3. Oprava silnice III/2989 Horní Ředice



Nejzdařilejší mostní a umělá stavba

1. Optimalizace průjezdo-vého profilu podjezdů pod železniční tratí v Č. Třebové

2. Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

3. Rekonstrukce mostu ev. č. 371-085 Městečko Trnávka



Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba

1. Křižovatka II/36 a III/3239 Pardubice – Doubravice

2. Oprava silnice II/305 Luže – křižovatka

3. Oprava mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny