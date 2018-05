OBRAZEM: Zahrádkářům přálo počasí

Provozní elektromechanici Elektromechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Česká Třebová, POŽADUJEME:, - vyučení v oboru elektro, - oprávnění dle vyhlášky 50/78 §6, - praxi v oboru, NABÍZÍME:, - zajímavou práci, dobré sociální zázemí, - příplatek za práci v odpolední době a další zajímavé benefity. Pracoviště: Korado, a.s., Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Pavla Kolářová, +420 465 506 343.

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení SEŘIZOVAČ. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Nástup možný ihned, Místo výkonu práce: Bezděkov č.p. 514, 560 02 Česká Třebová 2 , Nepřetrživý provoz/pondělí - pátek, Náplň práce:, - práce s technickou dokumentací, - nastavení parametrů a seřízení vstřikovacích lisů, - preventivní údržba zařízení, - rozjezd a ukončení sériové výroby, - evidence a řešení závad, Nabízíme:, - moderní pracovní prostředí a práci s nejmodernějšími technologiemi, - dodatková dovolená (4 dny/rok), - příspěvek na penzijní připojištění , - dotované obědy na pracovišti, - servisované pracovní oděvy, - možnost prodloužení pracovního poměru, Kontakt: zaslat životopis na e-mail: personalni@bohmplast.cz nebo osobně. Pracoviště: Böhm plast-technik a.s. - provoz březová, Březová, č.p. 2054, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Iva Cvejnová, .

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 16 000 Kč

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie PRODAVAČ/KA V SECOND HANDU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: nám. J. M. Marků č.p. 7, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, - do nově otevřené prodejny hledáme prodavače/ku , - nástup konec května, začátek června, - požadujeme zodpovědnost, pečlivost, pracovitost, samostatnost v rozhodování, - pracovní doba Po - Pá 8 - 17, - životopisy zasílejte na mail: ambrozovapetra1@seznam.cz. Pracoviště: Textileco a.s. - pracoviště lanškroun, nám. J. M. Marků, č.p. 7, 563 01 Lanškroun. Informace: Petra Ambrozová, +420 736 185 049.