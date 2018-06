OBRAZEM: Žáci tvořili keramické centrum města

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŠKOLITEL ŘIDIČŮ - TRENÉR. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Voštice č.p. 931, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Co budete potřebovat?, - Praxi jako řidič minimálně 5 let, teoretické i praktické zkušenosti z oblasti hospodárné jízdy, - Organizační předpoklady, komunikační dovednosti, znalost práce s PC (Power Point, Excel, Word), - Zkušenosti z provozu MKD výhodou, Co Vás u nás čeká?, - Vedení kurzů teoretických a praktických školení nových řidičů, spolupráce při tvorbě osnov školení, - Organizace praktického školení (technika, údržba, cvičné jízdy), - Mentorská činnost řidičů po ukončení zácviku, teoretická a praktická školení hospodárné jízdy, - Práce ve stabilní a prosperující české společnosti, motivující finanční ohodnocení, firemní benefity, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, - Zodpovědná práce na zajímavém projektu, Kontakt: telefonicky nebo emailem. Pracoviště: Šmídl s.r.o. - pracoviště - průmyslová zóna voštice, Voštice, č.p. 931, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Renáta Sklenářová, +420 737 796 928.