OBRAZEM: Za Stromouchem vyrazilo skoro 250 turistů

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Správce sítě a telekomunikací. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Správce sítě a telekomunikací zodpovídá za chod telekomunikačních technologií, sítě osobních počítačů a za nastavení příslušného IT vybavení. Řeší operativní problémy v HW, SW a telekomunikacích, provádí konfigurace, sleduje vývoj v oblasti IT, doporučuje zavádění zlepšení do struktury informačních technologií dle potřeb společnosti. , Požadujeme:, - ÚSO vzdělání se zaměřením na informační technologie, - výborná znalost MS Office, - široké znalosti v oblasti PC operačních systémů (Microsoft Windows) a HW, - základní znalosti v serverových SW, HW, správy sítí, - schopnost jednání s uživateli, včetně jejich zaškolování, - alespoň pasivní znalost AJ (komunikativní úroveň výhodou), - řidičský průkaz skupiny B, Nabízíme:, - zajímavou různorodou práci, - odborný růst a další vzdělávání v oboru, - zázemí velkého zaměstnavatele, - odpovídající finanční ohodnocení, - zaměstnanecké výhody (dotované stravování, možnost příspěvku na penzijní připojištění až 1 000,- Kč měsíčně, 5 týdnů dovolené a další benefity). Pracoviště: Korado, a.s., Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Pavel Synek, +420 465 506 344.