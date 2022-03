OBRAZEM: Visutý most na Dolní Moravě už stojí. Turisté se nebes dotknou na jaře

Kdo by se za atrakcí zvanou visutý most vydal do světa, zřejmě by prohloupil. Nejdelší visutou lávkou se totiž chlubí Česká republika. Více než 730 metrů dlouhý most už nyní stojí na Dolní Moravě. Podívejte se na něj na fotografiích držitele prestižní ceny Czech Press Photo Michala Fanty.

Údolí na Dolní Moravě už doplnil visutý most. Je zřejmě nejdelší na světě. | Foto: Michal Fanta

Na dílo soukromého investora se turisté budou moci přijít podívat už letos na jaře. Přesné datum otevření Horský resort Dolní Morava podle všeho oznámí již brzy. Záměr postavit unikátní a velkolepou stavbu je zhruba stejně starý jako turisty hojně navštěvovaná stezka v oblacích. Stavba byla totiž do územního plánu obce zanesena už v roce 2014. Podle tehdy zpracovaného posudku nezasáhne lávka výrazně do území. Více o posudku jsme psali zde: Posudek na visutý most v Dolní Moravě: Přírodě neublíží, prospěje zdraví turistů