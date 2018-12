OBRAZEM: V síni vystavují Burešovy plastiky i unikátní betlém

Česká Třebová - Moje plastiky a váš betlém. To je název výstavy Karla Bureše ve výstavní síni českotřebovského Kulturního centra.

K vidění je i Unzeitigův pohyblivý betlém. Vernisáž proběhla v úterý, výstava je otevřena do konce prosince, a to denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.