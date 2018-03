OBRAZEM: Soutěžili o nejkrásnější vajíčko Lanškrounska

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 16 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU "C", PROFESNÍ PRŮKAZ. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Rybník č.p. 242, 560 02 Česká Třebová 2, Jsme výrobní firma a dodáváme plastové výrobky nejen do automobilového průmyslu až po finální montáž a to vše se 70% zaměstnanců se zdravotním omezením., NÁPLŇ PRÁCE: , - řízení nákladního automobilu nakládka a vykládka dílů u zákazníka, POŽADUJEME:, - řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů sk. C, - profesní průkaz řidiče, - loajální a zodpovědný přístup, VÝHODOU:, - zdravotní omezení výhodou., NABÍZÍME: , - mzdové ohodnocení odpovídající osobním výsledkům, - příspěvek na obědy, - výhodné telefonní tarify, - podíl na zisku společnosti, - možnost spolurozhodovat, - pravidelné firemní akce, - společný nákup zdravých potravin, KONTAKT: paní Slezáková, telefonicky (9 - 13 hodin), e-mailem nebo osobně po předchozí tel. domluvě (Rybník 91). Pracoviště: Solea cz výrobní družstvo, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Jana Slezáková, +420 777 123 028.