OBRAZEM: Připomněli si své blízké

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení Dělník v elektrotechnice (montáž elektrických nebo energetických zařízení). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 82. Poznámka: Místo výkonu práce: Dvořákova č.p. 328, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, Požadujeme: vyučení, případně vyšší vzdělání výhodou, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, dobrý zdravotní stav (práce v noci), Pracovní doba: ranní a noční směny 6:00 - 18:00 hod. a 18:00 - 6:00 hod., jeden týden práce Po, Út, Pá, So, Ne a druhý týden St, Čt, Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s možností prodloužení. , Nabízíme: práci v příjemném a čistém prostředí, nástupní mzda od 15 000,- Kč/měsíc (včetně příplatků), během prvního roku se mzda dále navyšuje, možnost dopravy do zaměstnání, příspěvek na stravování (zaměstnanec platí za oběd 18 Kč), možnost bezhotovostních nákupů v jídelně a kantýně (útrata se odečítá z měsíční mzdy), stabilizační příspěvek již po roce zaměstnání, bonusy za splnění plánu, Kontaktní osoba: Vacek Zdeněk, tel.: 465 358 131, e-mail: zdenek.vacek@eur.avx.com. Pracoviště: Avx czech republic s.r.o., Dvořákova, č.p. 328, 563 01 Lanškroun. Informace: Zdeněk Vacek, +420 465 358 131.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Skořenice č.p. 135, 565 01 Choceň 1 + cesty, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK K NÁSTUPU, NÁPLŇ PRÁCE: manipulace se zbožím - rozvoz zboží, POŽADAVKY: , - zodpovědnost, komunikativnost, - řidičský průkaz skupiny C, E, - průkaz profesní způsobilosti řidiče, - karta řidiče, - čistý trestní rejstřík, - potravinářský průkaz, - platné školení řidičů, NABÍZÍME:, - zázemí silné prosperující obchodní společnosti, - po úplném zapracování možnost navýšení mzdy, - možnost rozšířit si kvalifikaci a naučit se novým věcem, - možnost získání odměny za splněný hospodářský výsledek, - rozsáhlou podporu v podobě zaměstnaneckých výhod (benefitů): dovolenou nad rámec zákoníku práce (25 dní), příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na penzijní připojištění, možnost čerpání příspěvku ze zaměstnaneckého fondu (na volnočasové, zdravotní, kulturní, sportovní aktivity) a další benefity v souladu s vnitřními předpisy, - nezaučené rádi zaučíme, - pomůžeme při zajištění ubytování v naší lokalitě, Po uzavření pracovního poměru zajistíme na naše náklady školení řidičů z povolání, provedení psychotestů i proplacení karty řidiče do digitálního tachografu., KONTAKT: telefonicky (po - pá 6 - 14 hodin) nebo e-mailem. Pracoviště: Vodňanská drůbež, s.r.o., provozovna skořenice, 565 01 Choceň 1. Informace: Irena Dobroucká, +420 464 646 169.